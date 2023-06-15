لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)

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كشفت بعض مواقع الإنترنت أن شركة "سامسونغ" تستعد لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy S23، سيحصل على مواصفات ممتازة وسعر منافس.وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy S23 FE الجديد سيطرح في الربع الثالث من العام الجاري في بعض الأسواق العالمية فقط، وسيظهر في باقي أسواق العالم في الربع الرابع من هذا العام.وسيعمل الجهاز بمعالجات Exynos 2200، ومعالجات رسوميات AMD's Xclipse 920، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة، عدستها الرئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وستجهّز بمستشعر لتحديد المسافات وضبط عمق الصورة.وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا. (روسيا اليوم)