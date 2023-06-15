Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بعض مواقع الإنترنت أن شركة "سامسونغ" تستعد لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy S23، سيحصل على مواصفات ممتازة وسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy S23 FE الجديد سيطرح في الربع الثالث من العام الجاري في بعض الأسواق العالمية فقط، وسيظهر في باقي أسواق العالم في الربع الرابع من هذا العام.
Advertisement

وسيعمل الجهاز بمعالجات Exynos 2200، ومعالجات رسوميات AMD's Xclipse 920، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة، عدستها الرئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وستجهّز بمستشعر لتحديد المسافات وضبط عمق الصورة.

وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا. (روسيا اليوم)

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:53 | 2023-06-15
05:00 | 2023-06-15
03:21 | 2023-06-15
03:14 | 2023-06-15
02:00 | 2023-06-15
23:00 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website