يمكنكم الآن "تجربة الملابس افتراضياً".. كيف؟ اقرأوا هذا الخبر

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أطلقت شركة غوغل، أمس الأربعاء، ميزتين جديدتين تتيحان للمستخدمين تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة الملابس التي يشترونها عبر الإنترنت.وقالت عملاقة التقنية الأميركية في منشور على مدونتها إنه ينبغي للمستخدمين الشعور بالثقة ذاتها التي يشعرون بها حين التسوق من المتاجر الفعلية، حيث يمكنهم تجربة الملابس في غرفة القياس قبل شرائها، وذلك حين التسوق عبر الإنترنت.وأضافت غوغل في منشورها أنها تقدم ميزتين جديدتين تجلبان للمستخدمين تجربة غرفة القياس هذه، وهما: التجربة الافتراضية للملابس التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعرض لهم الملابس على مجموعة واسعة من عارضي الأزياء الحقيقيين، في حين تساعد ميزة المرشحات الجديدة المستخدمين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.وقالت الشركة: "مع أن الملابس هي واحدة من أكثر فئات التسوق بحثًا، يتفق معظم المتسوقين عبر الإنترنت على أنه من الصعب معرفة الشكل الذي ستبدو عليه الملابس قبل شرائها".والآن، بفضل أداة التجربة الافتراضية الجديدة في محرك البحث، يمكن للمستخدمين معرفة كون القطعة تناسبهم أم لا قبل شرائها، وتُظهر لهم التجربة الافتراضية للملابس كيف تبدو الملابس على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء الحقيقيينوأوضحت غوغل كيفية عمل الميزة بالقول إن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها يأخذ صورة ملابس واحدة فقط ويعكس بدقة كيفية ثنيها وطيها وتمددها وتشكيل التجاعيد والظلال على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء الحقيقيين في أوضاع مختلفة.وقالت الشركة إنها اختارت أشخاصًا تتراوح أحجامهم بين XXS و 4XL، وهم يمثلون درجات ألوان مختلفة للبشرة، بالإضافة إلى أشكال مختلفة الجسم، والأعراق، وأنواع الشعر.ويمكن للمتسوقين في الولايات المتحدة أن يجربوا فعليًا ملابس نسائية من العلامات التجارية عبر غوغل، ومن ذلك: Anthropologie، و Everlane، و H&M، و LOFT.وما على المستخدمين إلا النقر على المنتجات التي تحمل شارة (التجربة) Try On في محرك البحث، وتحديد أقرب عارضي الأزياء شكلًا إليهم.وقالت غوغل: "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في تحسين حياتنا بطرق شاملة، ومن ذلك جعل الأنشطة اليومية، مثل: التسوق أكثر فائدة ومتعة".ووعدت الشركة بمزيد من الطرق التي تستخدم بها التقنية المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي لمساعدة الناس على التسوق عبر الإنترنت بثقة.(العربية)