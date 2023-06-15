Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واحدة من أجمل سيارات "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى مركبة "chery" الجديدة

Lebanon 24
15-06-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1077862-638224402807909144.jpg
Doc-P-1077862-638224402807909144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وكلاء شركة Chery عن نية الشركة طرح سيارة Jetour Dashing في السوق الروسية وبعض الأسواق العالمية الأخرى قريبا.

وحصلت السيارة على شكل يجعلها تتميز عن كافة سيارات الكروس أوفر المطروحة حاليا، وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية وتصميم المصابيح الموجودة عليها.
Advertisement

وأتت المركبة بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وحصلت على عجلات بمقاس 19 إنشا، ومسافة خلوص أرضي للهيكل تعادل 160 ملم، وزودت بصندوق أمتعة بسعة 486 ليترا من الممكن زيادة سعته إلى 977 ليترا عبر طي الصف الخلفي من المقاعد.

وزوّدت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا، كما حصلت على مقود أنيق بأزرار لمسية، وواجهة قيادة مجهّزة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.8 بوصة.

ودعمت Chery هذه المركبة بمصابيح LED متطورة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تؤمن رؤية محيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرح السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 147 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-06-16
23:19 | 2023-06-15
16:00 | 2023-06-15
15:27 | 2023-06-15
14:00 | 2023-06-15
11:08 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website