هل تعبت من المكالمات غير المعروفة؟ اليك طرق حظرها على "آيفون"!

كشف خبراء أنه يوجد في إعدادات "آيفون" اختراق مخفي يمكن تنشيطه لحظر المكالمات المزعجة التي تأتي بـ"No Caller ID" (لا يوجد معرّف للمتصل).



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ولا تدعم النماذج "آيفون 5S" و"آيفون "6 و6 Plus أو الأقدم هذه الميزة. ويمكن ببساطة تفعيل ميزة Silence Unknown Callers، لكنها ستحظر أيضا معظم الأرقام التي لم تتم إضافتها بالفعل إلى جهات الاتصال الخاصة بك.ولا تدعم النماذج "آيفون 5S" و"آيفون "6 و6 Plus أو الأقدم هذه الميزة.

وجاءت ميزة Silence Unknown Callers من آبل في تحديث لنظام التشغيل iOS 13 الخاص بـ "آيفون" في عام 2019.



لذلك، إذا كنت تشعر حقا أنك بحاجة إلى القدرة على حظر المكالمات غير المعروفة، فقد ترغب في التفكير في تحديث هاتفك.

وستتطلب بعض تطبيقات حظر المكالمات التابعة لجهات خارجية لأجهزة "آيفون"، مثل تطبيق Mr. Number، نظام iOS 13 أو أحدث.



ولكن، إذا كان جهاز "آيفون" الخاص بك محدثا وكنت جاهزا للتخلص من المتصلين غير المرغوب فيهم، فإليك ما يجب عليك فعله.



الخطوة 1. انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" على الشاشة الرئيسية لجهاز "آيفون" الخاص بك.



الخطوة 2. بمجرد دخولك إلى الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل باتجاه إعدادات تطبيق "آيفون آبل" الخضراء - اضغط عليها.



الخطوة 3. باتجاه أسفل القائمة على هذه الشاشة للإعدادات الخاصة بهاتف "آيفون"، يجب أن ترى خيار "Silence Unknown Callers" بالقرب من الجزء السفلي. انقر فوق ذلك للدخول إلى القائمة التالية.



الخطوة 4. الآن كل ما تبقى للقيام به هو ببساطة تبديل المفتاح لحظر مكالمات "بلا معرف المتصل".



لكن هناك بعض المحاذير:



أولا، ستعمل هذه الميزة على إسكات هذه المكالمات الغامضة ولكنها لن تحظرها تماما. ستظل هذه الأرقام قادرة على ترك رسائل بريد صوتي لك، وهو شيء قد تكون ممتنا له إذا كان أحد أفراد أسرتك في مشكلة ويتواصل معك من هاتف جديد غريب.



وإذا كنت بحاجة فعلا إلى حظر هذه المكالمات، فإن أفضل خياراتك هي الاتصال بمزود خدمة الهاتف الخاص بك مباشرة أو تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية مثل Mr. Number الذي سيحظر المتصلين من أجلك.



وقد يقدر المستخدمون أن نظام تشغيل "آيفون" يأخذ بعض الحريات في إسكات الصوت. على سبيل المثال، في بعض الأحيان يسمح "آيفون iOS" للمتصلين غير المعروفين إذا كان رقمهم مرتبطا بمكالمة صادرة حديثة أو إذا كان رقما من بريد إلكتروني أو رسالة نصية تم العثور عليها بواسطة اقتراحات Siri.



ويأتي التحديث الأكثر تقدما بفضل محرك آبل العصبي Neural Engine - سيكون iOS17 قادرا على النسخ المباشر لرسائل البريد الصوتي الواردة، وهي ميزة تسمى البريد الصوتي المباشر، ما يسمح للمستخدمين بالحكم على ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة أو تجاهلها بناء على الرسالة الواردة. (روسيا اليوم)