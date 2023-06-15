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تكنولوجيا وعلوم

حدث لن يتكرر حتى عام 2040 .. هذا ما ستشهده السماء هذا الأسبوع

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:08
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يستعد مراقبو السماء وعشاق الفلك لمتابعة حدث فريد يشهد اصطفاف خمسة من كواكب النظام الشمسي في سماء الليل، وفقا لموقع StarWalk.

وللاستمتاع بهذا الحدث المميز ستحتاج إلى سماء صافية للغاية، ورؤية بعيدة عن التلوث الضوئي، وربما بعض المناظير أو التلسكوبات.
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كيف ترى محاذاة الكواكب الخمسة النادرة هذا الأسبوع

في صباح يوم 17 حزيران، حوالي ساعة قبل شروق الشمس، انظر إلى الشرق. هناك، سترى جسما لامعا بالقرب من الأفق، وهو كوكب المشتري. وسيكون ألمع الكواكب الخمسة وأسهل الكواكب على الإطلاق للرصد.

وبعد ذلك، انظر قليلا إلى اليمين. هناك، يجب أن تكون قادرا على رؤية زحل فوق الأفق الجنوبي الشرقي. وسيبدو باهتا وأصغر من كوكب المشتري، لكنه سيظل مرئيا بالعين المجردة.

وبعد ذلك، سيكون رهانك التالي هو اكتشاف عطارد والذي يكاد يكون فوق الأفق، إلى أسفل ويسار كوكب المشتري، بين الآفاق الشرقية والشمالية الشرقية. بعد ذلك، سيصبح رصده صعبا.

أما نبتون وأورانوس، وهما الأبعد عن الأرض، فسيكونان الأضعف في السماء. وما لم تكن لديك سماء صافية للغاية وخالية من التلوث الضوئي، فربما تحتاج إلى مناظير أو تلسكوب لاكتشاف هذين الكوكبين.

وسيكون نبتون في منتصف الطريق تقريبا بين كوكبي المشتري وزحل، وسيكون أورانوس في منتصف الطريق بين المشتري وعطارد. لذلك، فإن الكواكب ستسير عبر السماء، من الأدنى إلى الأعلى، بالترتيب التالي: عطارد، أورانوس، المشتري، نبتون، ثم زحل. 
 
وقد يكون من الصعب تحديد مواقع الكواكب بين النجوم في السماء، بما في ذلك الأبراج، وللتمكن من تحديد مواقعها بشكل دقيق يمكن اعتماد مجموعة من التطبيقات، مثل تطبيق Stellarium، وهو متاح للتنزيل مجانا، وSky Tonight. (روسيا اليوم) 
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