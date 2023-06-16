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تكنولوجيا وعلوم

انتظرها الكثيرون.. "واتساب" تعمل على ميزة تعدد الحسابات في جهاز واحد

Lebanon 24
16-06-2023 | 05:00
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أفاد موقع "WABetaInfo" بأن خدمة التراسل الفوري واتساب، تعمل على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى حسابات متعددة في جهاز واحد، وهي ميزة ينتظرها كثير من المستخدمين.
الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، قال إنه بعد إطلاق ميزة (الوضع المصاحب)، التي توفر للمستخدمين القدرة على استخدام حساب واحد في أجهزة متعددة، تعمل واتساب الآن على تطوير ميزة تسمح بالوصول إلى حسابات متعددة في جهاز واحد.
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وقال "WABetaInfo" إنه رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.13.5 من تطبيق (واتساب للأعمال) في نظام أندرويد المتوفر في متجر (جوجل بلاي).
ونبّه الموقع إلى أن لديه أدلة تشير إلى توافق الميزة مع تطبيق واتساب المخصص للمستخدمين العاديين، ولن تكون ميزة حصرية للأنشطة التجارية.
وأكد الموقع أن واتساب تعمل حقًا على ميزة تعدد الحسابات من خلال تنفيذ قائمة تسمح للمستخدمين بتحديد الحساب الذي يريدون تسجيل الدخول إليه.
وعندما يبدأ المستخدم إعداد حساب إضافي أول مرة، فإنه سيُخزَّن في الجهاز حتى يقرر تسجيل الخروج من الحساب، ويمكن له دائمًا التبديل بين الحسابات.
ومن خلال إدماج ميزة الحسابات المتعددة، سيكون لدى المستخدمين القدرة على إدارة محادثاتهم الشخصية، والمناقشات المتعلقة بالعمل، والتفاعلات الاجتماعية الأخرى داخل تطبيق واحد.
ويضمن هذا الفصل أنه يمكن للمستخدمين الحفاظ على الخصوصية وإدارة الإشعارات بكفاءة والتبديل بين الحسابات المختلفة دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات موازية.
ويُعتقد أن هذه الميزة ستعمل أيضًا على تبسيط إدارة حسابات متعددة عبر أجهزة مختلفة. فبدلًا من الاضطرار إلى تثبيت واتساب وتهيئته بصورة منفصلة في كل جهاز، يمكن للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم المختلفة والتبديل بينها باستخدام تطبيق واحد في أجهزتهم الرئيسية.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب للأعمال التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا. (العربية)
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