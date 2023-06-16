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تكنولوجيا وعلوم

"إنستغرام" تُطلق ميزة القنوات عالمياً

Lebanon 24
16-06-2023 | 14:00
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أعلنت شركة ميتا Meta عن إطلاق ميزة القنوات Channels في إنستغرام للمستخدمين في كافة أنحاء العالم، وفقًا لما ذكرته الشركة في منشور لها عبر موقعها الرسمي.

وكانت ميتا قد كشفت عن هذه الميزة أول مرة قبل أربعة أشهر في شباط الماضي، لكنها كانت متوفرة فقط لدى بعض المستخدمين في عدد محدود من الدول، مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، قبل الإعلان عن إطلاقها عالميًا للجميع.
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وتتيح ميزة القنوات في إنستغرام إمكانية إرسال تحديثات ورسائل لعدد كبير من المتابعين داخل القنوات، حيث تدعم الميزة إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والاستطلاعات، والتفاعلات، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وسيكون النشر في القنوات مقتصرًا على مالكيها فقط، أما المتابعون فليس لهم إلا التفاعل مع المحتوى أو المشاركة في استطلاعات الرأي، ولن يكون بإمكانهم التعليق على المحتوى داخل القنوات.

وأوضحت ميتا أنه بمجرد إنشاء القناة وإرسال أول رسالة فيها، سوف يصل للمتابعين إشعار لمرة واحدة من أجل حثهم على الانضمام للقناة، ويمكن ﻷي مستخدم الانضمام للقنوات، إلا أن المتابعين فقط سوف تصلهم تنبيهات عند إضافة محتوى جديد داخل القناة.

وتتيح ميتا للمستخدمين التحكم في الإشعارات الواردة من القنوات، كما توفر خيار كتم القنوات، وكذلك المغادرة في حال أرادوا ذلك.

ومن جهة أخرى، ستوفر ميتا ﻷصحاب القنوات من منشئي المحتوى خيارات مختلفة لإدارة القناة مثل إضافة مديرين آخرين لإدارة الأعضاء، ومشاركة رابط القناة إلى القصص لتشجيع المتابعين على الانضمام إليها، وغيرها. (العربية)
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