Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطوير جهاز لإصلاح تصدعات المركبات الفضائية

Lebanon 24
16-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1078159-638225180273184896.jpg
Doc-P-1078159-638225180273184896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصّل المطورون الروس إلى ابتكار جهاز قادر على تثبيت نفسه على السطح الخارجي للأجهزة الفضائية التالفة وإصلاح التشققات فيها، وفقًا لوثائق وكالة "روسباتنتا" الروسية.
يندرج "الاختراع ضمن مجال الفضاء، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالحصول على أغشية رقيقة بطاقة حرارية من التخميل النووي الذاتي لدرجات حرارة عالية (SVS)، لإصلاح التشققات الدقيقة على سطح هياكل الأجهزة الفضائية"، حسبما جاء في الوثائق.
Advertisement

ووفقًا لوصف الاختراع من قبل علماء أكاديمية العلوم الروسية (ISMAN)، سيكون الجهاز عبارة عن أسطوانة تحتوي على مادة SVS ولفائف لتوليد تفاعل التخميل النووي الذاتي وتبخير المادة المسخنة.
بالإضافة إلى إصلاح التشققات، يمكن للجهاز أيضًا اكتشاف وجودها. ولهذا الغرض، بعد تثبيت الجهاز على سطح الجهاز الفضائي، سيتم ضخ غاز داخله. وسيشير انخفاض الضغط إلى وجود تشقق في مكان تثبيت الجهاز.
في عام 2019، تم تسجيل تسرب في الهواء في محطة الفضاء الدولية، اكتشفه الرواد الروس، ويقع مكان التسرب في الغرفة الوسيطة للوحدة الروسية "زڤزدا".
وبعدها، تم اكتشاف تشقق بطول عدة سنتيمترات في نفس المكان. وتم إصلاح التصدع عدة مرات. وفي وقت لاحق، تبين وجود تصدع ثاني، وبعدها ثلاثة أماكن أخرى لاحتمالية التسرب، وقد قام الرواد الفضائيون بإحكامها بشكل جيد. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:10 | 2023-06-16
14:00 | 2023-06-16
11:00 | 2023-06-16
09:35 | 2023-06-16
08:00 | 2023-06-16
05:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website