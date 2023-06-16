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منوعات
الليلة بعد الغروب.. اصطفاف سماوي مذهل يُرى بالعين المجردة
Lebanon 24
16-06-2023
|
09:35
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يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة وبداية الليل اصطفاف كوكبي الزهرة والمريخ ونجم قلب الأسد بالأفق الغربي في حدث مشاهد بسهولة بالعين المجردة.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، إن الاصطفاف حدث فلكي يتم عندما يظهر عدد من كواكب نظامنا الشمسي في صف واحد تقريباً، في نفس المنطقة من السماء، إضافة إلى القمر أو نجم لامع كما تشاهد من الأرض، وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس وليس لهذه الظاهرة تأثير على الأرض.
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وتابع: إن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبداً نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة.
ويفضل البدء في مراقبة السماء قبل حلول ظلمة الليل، حيث سيكون الزهرة أول الحاضرين، ساطعاً نابضاً بالحياة ومشرقاً للغاية، وعند رصده عبر تلسكوب صغير، سيكون أقل من نصف قرصه مضاء بنور الشمس.
الزهرة والمريخ
وأضاف: المريخ خافت جداً مقارنة بالزهرة، وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن وصغير جدًا في السماء، ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب، فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير، وأخيرا ينضم للاصطفاف قلب الأسد نجم من القدر الأول وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يوجد تقريباً على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج، ويسمى هذا النجم أيضا (ألف) الأسد كما يدعى ( نجم المنجل)، فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل.
ويلاحظ الآن أن الزهرة والمريخ تقلصت المسافة الظاهرية بينهما مقارنة ببداية شهر يونيو الجاري وهما في طريقهما إلى اقتران في نهاية هذا الشهر، وخلال ساعات الليل تنخفض هذه الأجسام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها. (العربية)
المصدر:
العربية
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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