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تكنولوجيا وعلوم

لماذا يهيمن اللون الأزرق على السماء؟ إليكم الإجابة العلميّة

Lebanon 24
17-06-2023 | 05:00
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تقول دراسات عديدة إن لون السماء الأزرق سببه الطريقة التي يتفاعل بها الضوء مع الغلاف الجوي للأرض، مشيرة إلى أنه عندما يضربُ ضوء الشمس جزيئات الغاز في الغلاف الجوي، ينفصل الضوء في جميع ألوان قوس قزح.
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ويُعرف هذا التأثير باسم تشتت "رايلي"، والذي سمي على اسم الرجل الذي اكتشفه، اللورد رايلي.

وينتقل الضوء على شكل موجات من الطاقة، والتي تتناثر في كل مكان عندما ينفصل ضوء الشمس، ويظهر باللون الأزرق لأنه يتشتت أكثر من أي لون آخر في الطيف.

وتظهر السماء بيضاء عندما تكون الشمس عالية في السماء، وهو لونها الحقيقي. كذلك، نرى شمساً أكثر احمراراً عند شروق الشمس وغروبها، وهذا لأن ضوء الشمس يمر عبر طبقة أكثر سمكاً من غلافنا الجوي، ما يؤدي إلى تشتت الضوء الأخضر والأزرق أثناء تنقله.

لماذا تتحول السماء إلى اللون الأصفر أو البرتقالي؟

من الشائع أن تظهر السماء بألوان مختلفة، مثل الأحمر أو الأصفر أو الوردي. مع ذلك، في بعض الأحيان، تظهر السماء ببعض الألوان غير العادية، والتي قد تكون مربكة للبعض.

ويسبب الغبار الصحراوي هذا الأثر، الذي تحمله الرياح القوية وتدفعه إلى ارتفاعات عالية، ويمكن للغبار بعد ذلك الانتشار في جميع أنحاء العالم. (روسيا اليوم)
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