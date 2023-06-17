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تكنولوجيا وعلوم
بشرى من "مرسيدس" للسائقين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
17-06-2023
|
11:00
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قالت شركة مرسيدس مؤخراً إنه يمكن للسائقين الأميركيين تشغيل بعض سياراتهم الفاخرة باستخدام روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT، وذلك في إطار برنامج اختبار يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.
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وقالت الشركة إن البرنامج يتوافق مع زهاء 900 ألف سيارة تحتوي على أنظمة MBUX التابعة لها، وسيتاح عبر الإنترنت بعد أن يختار السائقون الاشتراك عبر تطبيق مرسيدس، أو عن طريق الأوامر الصوتية.
وأوضحت عملاقة صناعة السيارات الألمانية أن الاختبار سيستمر مدة 3 أشهر سترى خلالها كيف يستخدم السائقون التقنية.
وقالت مرسيدس إن (شات جي بي تي) سيجعل إجابات نظام السيارة تبدو طبيعية أكثر، وستسمح للسائقين بطلب معلومات الوجهة، أو معالجة استفسارات أخرى، مثل: "ما ينبغي طبخه على العشاء".
وسمحت شركة صناعة السيارات سابقًا للسائقين والركاب بإصدار مجموعة من الطلبات عن طريق الصوت، مثل: تشغيل سخانات المقاعد.
(aitnews)
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