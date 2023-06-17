سوني تبدأ اختبار البث السحابي لألعاب بلاي ستيشن 5

بدأت سوني رسمياً في اختبار بث الألعاب المستندة إلى السحابة لعناوين محددة لـ بلاي ستيشن 5، موضحة أن الميزة ستكون متاحة كميزة لمشتركي بلاي ستيشن بلاس الذين اشتركوا في فئة بريميوم.



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وتتضمن الألعاب المتاحة للبث العناوين المعروضة كجزء من كتالوج ألعاب بلاي ستيشن بلاس، بالإضافة إلى تلك المتوفرة في مكتبة Game Trials. بالإضافة إلى ذلك، ستكون جميع ألعاب بلاي ستيشن 5 المدعومة التي تمتلكها متاحة للبث عبر خوادم سوني السحابية.



وأكبر ميزة لبث الألعاب المستندة إلى السحابة هي أنك لست مضطراً إلى انتظار تنزيل العناوين، وبدلاً من ذلك، كل ما تحتاجه هو اتصال إنترنت سريع بشكل كافٍ للدخول مباشرة إلى اللعبة.



وفي المستقبل، تقول سوني إنها تخطط لتمكين "إمكانية البث السحابي لعناوين بلاي ستيشن 5 بالإضافة إلى بلاي ستيشن 3 و بلاي ستيشن 4 والعناوين الكلاسيكية المتوفرة بالفعل لأعضاء بريميوم في الوقت الحالي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت مايكروسوفت أنها تقدم بث الألعاب المستندة إلى السحابة كهدية مجانية لمشتركي Xbox Games Pass لفترة من الوقت.وتتضمن الألعاب المتاحة للبث العناوين المعروضة كجزء من كتالوج ألعاب بلاي ستيشن بلاس، بالإضافة إلى تلك المتوفرة في مكتبة Game Trials. بالإضافة إلى ذلك، ستكون جميع ألعاب بلاي ستيشن 5 المدعومة التي تمتلكها متاحة للبث عبر خوادم سوني السحابية.وأكبر ميزة لبث الألعاب المستندة إلى السحابة هي أنك لست مضطراً إلى انتظار تنزيل العناوين، وبدلاً من ذلك، كل ما تحتاجه هو اتصال إنترنت سريع بشكل كافٍ للدخول مباشرة إلى اللعبة.وفي المستقبل، تقول سوني إنها تخطط لتمكين "إمكانية البث السحابي لعناوين بلاي ستيشن 5 بالإضافة إلى بلاي ستيشن 3 و بلاي ستيشن 4 والعناوين الكلاسيكية المتوفرة بالفعل لأعضاء بريميوم في الوقت الحالي.

ولا يزال المشروع بأكمله في مرحلة الاختبار المبكرة، ولا تذكر سوني بالضبط متى سيتم إصدار ميزة بث الألعاب التي تعتمد على السحابة على نطاق واسع، ولسوء الحظ ، لن يكون خيار البث السحابي متاحاً لمستخدمي بلاي ستيشن بلاس في مستويات الاشتراك الأقل (والأرخص).



وتتوفر خدمة اشتراك بلاي ستيشن بلاس في ثلاث حزم: Premium و Extra و Essential. وفي بعض الأسواق، تحصل على Deluxe بدلاً من خيار Premium. وتتيح لك الخطة الأساسية، التي تكلف 9.99 دولار شهرياً، الاستمتاع بمكتبة جيدة من الألعاب، وخصومات حصرية، ومزايا متعددة، ومحتوى حصري داخل اللعبة، ومشاركة اللعب، والوصول إلى حاوية تخزين سحابية.



وتبدأ فئة Extra بسعر 14.99 دولار شهرياً وتضيف اثنتين من الامتيازات الرئيسية: الوصول إلى عناوين Ubisoft + وكتالوج الألعاب. وأخيراً، لدينا حزمة Premium، والتي تبدأ من 17.99 دولار شهرياً أو 119.99 دولار سنوياً، وتتيح لك لعب عدد قليل من الألعاب إلى حد محدود قبل أن تشتري نسخة منها. ويحصل المشتركون أيضاً على حق الوصول إلى الكتالوج الكلاسيكي، والذي يتيح لك الاستمتاع بمجموعة من الألعاب القديمة المحبوبة، بحسب موقع سلاش غير.