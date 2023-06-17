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تكنولوجيا وعلوم

مدة اليوم قد تتغير وكذلك الطقس.. اليكم آخر الاكتشافات حول كوكب الأرض

Lebanon 24
17-06-2023 | 14:19
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كشفت دراسة حديثة أن استهلاك المياه الجوفية تسبب في حدوث إزاحة أو انحراف لمحور دوران كوكب الأرض بمعدل 3.5 إنش (٨.٨٩ سم) نحو الشرق.

وذكر موقع "أكسيوس" أن أنشطة بينها استهلاك المياه الجوفية وتحرك المياه بسبب ذوبان الجليد، تسببت في الأمر خلال الفترة بين عامي 1993 و2010.
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وبحسب العالم الجيوفيزيائي، كي وون سو، فقد توصل باحثون في جامعة سيول الوطنية بكوريا الجنوبية، إلى إن "إعادة توزيع المياه الجوفية له التأثير الأكبر على إزاحة محور دوران الكرة الأرضية".

وتوصل العلماء إلى أن قطب الكرة الأرضية تحرك بنحو 64.16 درجة شرقًا، بمعدل 4.36 سم سنويًا خلال الفترة من 1993 إلى 2010، بسبب استهلاك المياه الجوفية، وارتفاع مستوى سطح البحر.

وبحسب الباحث في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، سوريندرا أديكاري، الذي لم يشارك في الدراسة، فإن مثل هذه التغيرات لا يتوقع أن تتسبب في تغيير فصول السنة الأربعة المعتادة.

لكنه أشار إلى أنه مع مرور الوقت واستمرار مثل هذه التغييرات على مدار السنوات، فإنه طقس الكوكب ربما يتأثر.

وبحسب فرانس برس، يمكن أن يؤثر التغير في محور دوران الأرض على مدة اليوم الشمسي لكنها تبدلات طفيفة وقد لا تلاحظ ولا يتجاوز حجمها بضعة أعشار مليونية من الثانية.

كان المعهد الإيطالي للجيوفيزياء ودراسات البراكين، أشار عام 2011، إلى أن الزلزال الذي ضرب اليابان آنذاك أدى على ما يبدو إلى إزاحة محور دوران الأرض عشرة سنتمترات.

وبحسب المركز فإن تلك الحركة "أكبر بكثير من تلك التي سجلت بعد الزلزال الذي ضرب جزيرة سومطرة في 2004 وتأتي في المرتبة الثانية بعد الزلزال الذي ضرب تشيلي في 1960". (الحرة)
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