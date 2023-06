خبر "غير سار" لحاملي هواتف "iPhone 8" و "iPhone X"!

Advertisement

بعد أن قامت شركة “آبل” بمعاينة نظام التشغيل iOS 17 الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أن iPhone 8 و iPhone X لن يدعموا تحديث نظام التشغيل القادم.مع ذلك، من المحتمل أن تشهد الهواتف التي يبلغ عمرها ست سنوات تقريبًا انخفاضًا في القيمة حيث لن تتمكن من الحصول على ميزات iOS الجديدة التي سيتم إطلاقها هذا الخريف.وفقًا لموقع SellCell، سيفقد iPhone 8 و iPhone X أكثر من 40٪ من قيمتهما، وهذا ما حدث مع العديد من طرازات iPhone الأخرى في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، في عام 2022، فقدت طرازي iPhone 6S و iPhone 7 42.8٪ من قيمتهما بعد الإعلان عن iOS 16 وذلك لأن البرنامج الجديد لم يكن يدعمهما.بعد أسبوع واحد فقط من مؤتمر المطورين العالمي عام 2022، فقد iPhone 6S Plus مقدار 11.7٪ من قيمته، وخسر iPhone 7 Plus مقدار 10.1٪. في الوقت الذي أصدرت فيه شركة Apple جهاز iPhone 14 ونظام iOS 16، انخفض سعر iPhone 7 Plus بسعة تخزين 256 جيجابايت من 138 دولار إلى 80 دولار في القيمة ، في حين انخفض iPhone 6S Plus من 38 إلى 24 دولارًا فقط.وفقًا للمنشور، فإن مالكي iPhone 8 و iPhone X يفضل أن يتاجروا في هواتفهم في أسرع وقت ممكن. وذلك لأنهم سيفقدون قيمتهم مع اقتراب إطلاق iOS 17، حيث يحتاج هؤلاء العملاء إلى الحصول على هاتف جديد – أو على الأقل المزيد من المال مقابل هذه الهواتف الذكية والآن هو الوقت المناسب لذلك.تم إصدار iPhone 8 و iPhone X منذ ست سنوات على الرغم من أن الأمر لا يبدو على هذا النحو الآن، حيث يتميزان بشريحة A11 Bionic، التي لها ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، ولكن الكاميرات لا تتميز حتى بالوضع الليلي. بالرغم من أنه ملاحظ أن النموذج الذي أعاد ابتكار تصميم iPhone ينسحب أخيرًا، فمن الأفضل أن يبيعه المستخدمون الآن بدلاً من أن يفقدوا تمامًا قيمة الهاتف الذي كان يكلف 1000 دولار في السابق.