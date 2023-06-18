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تكنولوجيا وعلوم

شركة إسبانية تلغي أول تجربة لها لإطلاق صاروخ للفضاء.. في آخر لحظة

Lebanon 24
18-06-2023 | 02:00
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ألغت شركة (بي.إل.دي سبيس) الإسبانية تجربة إطلاق صاروخها ميورا-1 القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة في وقت مبكر السبت، في أحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء.
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وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت إلغاء عملية الإطلاق في هيوليفا بجنوب غرب إسبانيا، بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر حيث اندلع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق.

ولم يرد أي تفسير بعد عن سبب الإلغاء.

وكانت الشركة الإسبانية تحاول القيام بالخطوة الأولى في سباق لوضع أقمار صناعية صغيرة في الفضاء في مهمة كانت ستصبح الأولى من نوعها في أوروبا الغربية من قبل شركة خاصة.

وأصبحت جهود أوروبا لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء محور اهتمام كبير بعد إخفاق شركة فيرجن أوربت في إطلاق صاروخ مداري من الأراضي البريطانية في يناير كانون الثاني.

والصاروخ ميورا-1 الذي أنتجته شركة بي.إل.دي سبيس جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة، ويبلغ ارتفاعه مثل مبنى من ثلاثة طوابق ولديه سعة شحن 100 كيلوغرام، ويمكن استخدامه أيضا لإجراء تجارب انعدام الجاذبية.
وتم تأجيل محاولة سابقة للقيام بتجربة شبه مدارية في آواخر مايو بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية. (العربية)
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