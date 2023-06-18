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تكنولوجيا وعلوم

"مزايا جديدة" لـ "غالكسي فولد 5" القابل للطي.. هذا ما كشفته التسريبات

Lebanon 24
18-06-2023 | 05:00
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كشفت صور جديدة لهاتف "غالكسي زي فولد 5" القابل للطي عن ميزة جديدة، حيث سيكون مسطحا بشكل أكبر عن الإصدار السابق منه.
وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" نقلا عن موقع "ماي سمارت برايس"، يتوقع أن تعلن سامسونغ عن الهاتف الجديد في فعالية في كوريا الجنوبية خلال الشهر المقبل.
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ويشير التقرير إلى أن التسريبات حول الجهاز الجديد تظهر أن شاشتي الجهاز ستظهران بشكل مسطح بالكامل، مع الحفاظ على خاصية المتانة المتوفرة في الإصدار السابق، ولكن ستستخدم "مفصلات" جديدة تربط بين شاشتي الجهاز القابل للطي.

كما تظهر الصور أن الفجوة أقل عندما يتم إغلاق الشاشتين بعضهما على بعض، على خلاف جهاز "غالكسي زي فولد 4".

ويرجح أن سامسونغ غير مكان "فلاش الكاميرا" عن مكانه الحالي، فيما يبدو إطار الشاشات أنحف من السابق، ويتوقع أن يبلغ قياس الشاشة 7.6 بوصة، فيما يعتمد الجهاز على الإصدار الثامن من معالجات "سناب دراغون" المتطورة.

ويوضح التقرير أن جهاز سامسونغ الجديد يدمج بين حجم الأجهزة اللوحية "التابلت" ومواصفات الهاتف الخلوي المرنة، ما سيشكل نقلة في الأجهزة متعددة المهام. (الحرة)
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