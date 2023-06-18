برنامج ChatGPT.. لماذا تحظره العديد من الشركات؟!

أثبت برنامج الدردشة الآلي ChatGPT أنه مساعد جذاب في العديد من المهن، لكنه لا يخلو من المخاطر، وقد حظرته بعض الشركات في العمل.

وقد يبدو من الواضح أن تحميل المعلومات المتعلقة بالعمل إلى منصة ذكاء اصطناعي عبر الانترنت، مملوكة لشركة أخرى، يعد انتهاكا محتملا للأمان والخصوصية.

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ومع ذلك، يمكن أن يكون ChatGPT نعمة حقيقية لبعض الذين يشعرون بأزمة الوقت.



ويستخدم حوالي 43 بالمائة من الموظفين الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في العمل، ومعظمهم يقومون بذلك دون إخبار رئيسهم، وفقا لمسح شمل حوالي 12 ألف محترف.



وقامت شركة Samsung Electronics مؤخرا باتخاذ إجراءات صارمة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد أن تسبب مهندس في أسوأ كابوس لشركة تكنولوجيا من خلال نسخ كود المصدر الحساس ولصقه في ChatGPT.

ومثل العديد من الشركات، تشعر Samsung بالقلق من أن أي شيء يتم تحميله على منصات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI's ChatGPT أو Google Bard سيتم تخزينه على خوادم تلك الشركات، دون أي وسيلة للوصول إلى المعلومات أو حذفها.

ويمكن لـ OpenAI استخدام أي شيء مكتوب في أنظمة AI مثل ChatGPT لتحسين النظام. ويكمن الخوف في أن معلومات الشركة الخاصة أو الحساسة المقدمة إلى ChatGPT يمكن مشاركتها عن غير قصد مع مستخدمين آخرين.

وما زال OpenAI يعمل على حل مشكلات الأمان: فقد أغلق ChatGPT مؤقتا في اذار، لإصلاح خطأ يسمح للمستخدمين برؤية العناوين من سجلات الدردشة للمستخدمين الآخرين.



وبعد ذلك، في نيسان، أتاحت OpenAI للمستخدمين إيقاف سجل الدردشة الخاص بهم، والذي قالت الشركة إنه سيوقف ChatGPT من استخدام البيانات لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.



ونتيجة للمخاوف الأمنية المختلفة حول برنامج chatbot، يصدر حوالي نصف قادة الموارد البشرية إرشادات ChatGPT للموظفين، بينما حظر ChatGPT نحو 3 بالمائة تماما، وفقا لمسح أجرته شركة استشارية Gartner.



ومع ذلك، فقد أدركت بعض الشركات أن قطة الذكاء الاصطناعي قد خرجت بالفعل من الحقيبة وتم تطوير أو هي في طور الإنشاء منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كبدائل أكثر أمانا لـ ChatGPT التي يمكن الوصول إليها مجانا.





وحظرت أمازون ChatGPT، وقامت آبل وبنك الكومنولث الاسترالي بتقييد استخدامه ChatGPT. وحظرت شركات أخرى وبنوك أخرى، بما في ذلك Bank of America وCitigroup وDeutsche Bank وGoldman Sachs وWells Fargo & Co وJP Morgan، حظرا صريحا على ChatGPT. (روسيا اليوم)