"تويتر" على أجهزة التلفزيون الذكية قريباً

تخطط منصة "تويتر" لإطلاق تطبيق خاص يعمل عبر أجهزة التلفزيون الذكية، من دون تحديد الموعد الرسمي لإطلاقه.



وأكد مالك المنصة، إيلون ماسك، أن "تويتر" تخطط لإطلاق تطبيق خاص مخصص لأجهزة التلفزيون لعرض الفيديوهات الطويلة، وهي خطوة تتوافق مع خطط الشركة الجديدة للتركيز على تنمية محتوى الفيديو.

Advertisement



وكان أحد الحسابات على "تويتر" ذكر أن المستخدمين بحاجة ماسة لتطبيق خاص بتويتر على أجهزة التلفاز الذكية، لأن الفيديوهات التي تصل مدتها إلى ساعات من الصعب مشاهدتها دائماً على الجهاز الخلوي، فما كان من ماسك أن رد على الحساب بالقول "إنه آت".

وكانت الرئيسة التنفيذية الجديدة، ليندا ياكارينو، قدمت مع ماسك خلال عرض للمستثمرين يوم الخميس الماضي، خطط تويتر للتركيز على المحتوى المصور، إضافة إلى شراكات مع منشئي المحتوى الإبداعي على المنصة، كما جهات تجارية متعددة لتحفيز أعمال الشركة في مجال الإعلانات الرقمية.