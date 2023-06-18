كيف يمكن استخدام سناب شات على جهاز الكمبيوتر؟





فيما يلي طريقة تشغيل تطبيق سناب شات على الكمبيوتر، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:

Advertisement - قم بزيارة تطبيق سناب شات للويب باستخدام متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- ادخل بيانات حساب سناب شات الخاص بك، ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول. طالما كان سناب شات تطبيقاً حصرياً للهواتف الذكية، مع عدم وجود خيار للوصول إلى خدمة المراسلة من جهاز كمبيوتر، ولم تتوفر هذه الميزة حتى أواخر عام 2022، عندما أُطلق تطبيق سناب شات للويب.فيما يلي طريقة تشغيل تطبيق سناب شات على الكمبيوتر، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:- قم بزيارة تطبيق سناب شات للويب باستخدام متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.- ادخل بيانات حساب سناب شات الخاص بك، ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول.

- افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الذكي للتحقق من محاولة تسجيل الدخول.

- انقر فوق الزر "نعم" لتأكيد وصولك إلى سناب شات من أحد المستعرضات.

- تحقق جيداً من صحة المعلومات، بما في ذلك اسم المستخدم الخاص بك والجهاز الذي يأتي منه الطلب والموقع. إذا كانت المعلومات الموجودة على هذه الشاشة لا تتطابق مع حسابك، فانقر فوق الزر لا لرفض محاولة تسجيل الدخول.

- على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوق زر البدء للمتابعة مع سناب شات.

- انقر فوق الزر “حسناً” لرفض الرسالة المتعلقة بالإشعارات.

- حدد السماح أو الحظر في الزاوية العلوية اليسرى لمنح إذن الإعلام أو رفضه.

- يمكنك الآن استخدام تطبيق سناب شات للويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إنشاء رمز اختصار على سطح سناب شات



لوضع اختصار تطبيق الويب سناب شات على سطح المكتب الخاص بك، اتبع من الخطوات التالية:

- انقر فوق أيقونة ملف تعريف سناب شات في الزاوية العلوية اليسرى.

- حدد خيار إنشاء اختصار على سطح المكتب.

- انقر فوق زر التثبيت، أو انقر فوق رمز الشاشة مع سهم التنزيل بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من شريط العناوين لإظهار مطالبة تثبيت سناب شات. من هناك، انقر فوق زر التثبيت.

- تم تثبيت اختصار تطبيق الويب سناب شات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم وضع رمز اختصار سناب شات جديد على سطح المكتب بعد ذلك.

- قم بتشغيل الاختصار للانتقال إلى شاشة رسائل سناب شات الرئيسية.