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تكنولوجيا وعلوم
كيف يمكن تفعيل ميزة آيفون الجديدة لحماية العيون؟
Lebanon 24
18-06-2023
|
23:00
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تأتي أحدث إصدارات لأنظمة تشغيل أجهزة آيفون وآيباد مع ميزة Screen Distance التي تساعد في تقليل مخاطر قصر النظر، خاصة عند الأطفال.
قصر النظر هو حالة في الرؤية حيث تبدو الأشياء البعيدة ضبابية، وهو السبب الرئيسي لضعف البصر بين الأطفال.
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وعندما يستخدم الأطفال الهواتف، فإنهم غالباً ما يمسكون بها بالقرب من أعينهم. ويعتقد أطباء العيون أن هناك صلة بين قصر النظر والعمل القريب أو المهام التي تتطلب تركيزاً بصرياً وثيقاً.
وستشجعك ميزة آبل الجديدة على الحفاظ على مسافة آمنة بين جهاز آيفون وآيباد وعينيك. وهي ميزة اشتراك ويمكن تمكينها من خلال النقر على مسافة الشاشة التي يمكن العثور عليها بعد النقر على Screen Time في الإعدادات.
وستخبرك الميزة أن آيفون قريب جداً عندما تجد أنك تحمل جهازك على مسافة تقل عن 12 بوصة من عينيك لفترة طويلة. ولمواصلة استخدام جهازك، سيتعين عليك نقله إلى مسافة آمنة. وستذكرك أيضاً أن إبقاء جهاز آيفون على بعد ذراع مفيد لبصرك.
وتستخدم ميزة مسافة الشاشة كاميرا TrueDepth لتحديد المسافة بين الشاشة وعينيك، وتعمل على أجهزة آيفون إكس إس والموديلات الأحدث وآيباد برو 2018 والموديلات الأحدث، بحسب موقع فون أرينا.
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