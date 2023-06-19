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تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف مهمّ... هل تنتقل أرواح البشر بعد الموت إلى الفضاء؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 08:00
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سجّل العلماء في كلية "برات" للهندسة بجامعة "ديوك" في ولاية نيويورك، باستخدام جيل جديد من التلسكوبات عالية الدقة، آثارا للحياة الكهرومغناطيسية في الفضاء.

وبحسب العلماء الأميركيين، فإن ذلك يُثبت وجود حياة خارج الأرض.
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وافترض الباحثون أنهم اكتشفوا مجموعات مكثفة من أرواح البشر في الفضاء. ويزعمون أن هذه الأرواح تذهب إلى هناك بعد موت الناس.

وكدليل على ذلك، أشار العلماء الأميركيون إلى مظاهر كهرومغناطيسية وإشارات في الكون، ترسلها في رأيهم الأرواح على شكل نبضات تبدو وكأنها ومضات من البرق بطول عدة كيلومترات.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها علماء من الولايات المتحدة مسألة وجود الروح البشرية. ونتيجة لذلك، فإن السؤال التالي هو: إذا كانت هناك روح، فإلى أين تذهب بعد الموت البيولوجي للإنسان؟

والباحثون واثقون بناء على أرصادهم العلمية الفضائية بأن الروح تنتقل  بعد الانتهاء من الرحلة الأرضية إلى الفضاء الخارجي. (روسيا اليوم)
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