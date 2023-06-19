ماذا يعني اكتشاف نوع جديد من الديناصورات؟

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أعلن متحف التاريخ الطبيعي في لندن، أن العلماء اكتشفوا في جزيرة وايت البريطانية نوعا جديدا من الديناصورات المدرعة، ما يشير إلى تنوع الحيوانات التي عاشت هنا قبل حوالي 140 مليون سنة.ويشير العلماء، إلى أن هذا النوع يتميز عن الأنواع الأخرى ببنية العمود الفقري والأشواك القوية على درعه. وينتمي هذا النوع إلى مجموعة ankylosaurs العاشبة وعاش في أوائل العصر الطباشيري.وأطلق العلماء على هذا النوع الجديد اسم بول ماريت العالم الذي يعمل منذ عقود في متحف التاريخ الطبيعي في لندن. بحسب موقع المتحف.ويشبه نوع الديناصور المكتشف الأنكليوصور الصيني أكثر من الأنكليوصور البريطاني، ما قد يشير إلى أن هذه الحيوانات كانت قادرة على الانتقال من أوروبا إلى آسيا في أوائل العصر الطباشيري. (روسيا اليوم)