Advertisement

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" للسيارات، بيل فورد جونيور، إن الولايات المتحدة "ليست مستعدة تماما بعد" للتنافس مع الصين في إنتاج السيارات الكهربائية، وفقا لوكالة "بلومبرغ".وأضاف أن "شركته تحاول الاستعداد بكل طاقتها لمواكبة الأمر".وقال فورد في مقابلة لشبكة "سي أن أن" إن الصين تطورت بسرعة كبيرة، وطورت تقنيات السيارات الكهربائية على نطاق واسع، والآن يقومون بالتصدير، ولذلك علينا أن نكون مستعدين".ووفقا لبلومبرغ، تستعد الصين لأن تصبح المصدر الثاني في العالم للسيارات، ما قد يعيد تشكيل صناعة السيارات العالمية، بحيث تهيمن الصين على شركائها التجاريين ومنافسيها.وتضاعفت الشحنات الخارجية من السيارات المصنوعة في الصين ثلاث مرات منذ عام 2020 لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون العام الماضي، ما يمثل تحديا لمصدري السيارات التقليديين حول العالم مثل ألمانيا، بحسب الوكالة. (الحرة)