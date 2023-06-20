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تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" تلتقط صورة لصاعقة برق خضراء على كوكب المشتري

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:00
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التقطت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا صورة لصاعقة برق خضراء داخل دوامة على كوكب المشتري.
 
وبحسب شبكة "سي أن أن"، فإن الصاعقة الخضراء شوهدت داخل إحدى الدوامات العديدة التي تتجمع بالقرب من القطب الشمالي للمشتري.
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ووفقا للشبكة، لا يزال العلماء يحاولون فهم جوانب عديدة من كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، بما في ذلك عواصفه الهائلة وكيفية حدوث البرق والأحداث الشبيهة بالبرق على الكوكب الذي يوصف بـ"عملاق الغاز".
وتنشأ صواعق البرق من السحب المائية على الأرض، وتحدث معظم هذه الموجات بالقرب من خط الاستواء. لكن على كوكب المشتري، تنشأ صواعق البرق من السحب الناتجة عن الأمونيا والماء، وتحدث في أغلب الأحيان بالقرب من قطبي الكوكب، بحسب " سي إن إن".
من جهتها، أوضحت شبكة "سي بي أس نيوز" أن المركبة الفضائية جونو، التي وصلت للمرة الأولى لمراقبة كوكب المشتري وأقماره، في عام 2016، التقطت الحدث خلال تحليقها القريب من عملاق الغاز، في 30 ديسمبر 2020.
وكانت المهمة على بعد حوالي 19900 ميل (32000 كيلومتر) فوق قمم السحابة عندما التقطت الصورة.

وباستخدام البيانات الأولية من أداة JunoCam للمركبة الفضائية، طور العالم، كيفن إم جيل، الصورة النهائية في عام 2022، وفقا للشبكة.

وأوضحت الشبكة أنه يتم نشر الصور الأولية لكوكب المشتري وأقماره التي التقطتها JunoCam عبر الإنترنت.

وسيساعد التحقيق المستمر لجونو العلماء على فهم أكبر لأكبر كوكب في النظام الشمسي وخصائصه المميزة، وفقا للشبكة. (الحرة)
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