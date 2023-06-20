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تكنولوجيا وعلوم

الصين تُطلق قمراً لاستشعار الأرض عن بعد

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:00
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أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن نجاحها بإطلاق قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "أطلقت الصين اليوم الثلاثاء قمر Shiyan-25 الاختباري إلى مدارات الأرض، القمر أرسل إلى الفضاء باستخدام صاروخ صيني من نوع Long March 6 تم إطلاقه من مركز Taiyuan الفضائي. وكانت هذه العملية هي العملية رقم 477 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".
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وأشار البيان إلى أن قمر Shiyan-25 الجديد سيتم استعماله لاختبار تقنيات جديدة، وفي أغراض استشعار الأرض عن بعد وأعمال وضع الخرائط، وفي رصد الكوارث الطبيعية.

وصاروخ Long March 6 الصيني الذي استخدم في عملية الإطلاق هو صاروخ فضائي ثلاثي المراحل يعمل بالوقود السائل، يبلغ طوله 29 مترا وقطره 2.6 م، ويمكنه نقل 1.6 من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة. (روسيا اليوم)
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