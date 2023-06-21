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تكنولوجيا وعلوم

دراسة تكشف.. هذه هي المقاطع الصوتية المُفضلة لدى السعوديين

Lebanon 24
21-06-2023 | 05:00
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قامت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بإصدار أول دراسة مسحية تحليلية شاملة لسوق منصات المحتوى الرقمي بالمملكة العربية السعودية لعام 2022، وتوفر الدراسة بيانات تظهر توجهات السوق الحالية والتوقعات المستقبلية، كما تتيح قياس تطور خدمات المنصات الرقمية وانتشارها في المملكة، ومنها: منصات المحتوى الصوتي.
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وكشفت الدراسة أن نسبة 98.9% من الأفراد في المملكة العربية السعودية يستمعون إلى المقاطع الصوتية عبر الإنترنت، ويستغرقون في المتوسط ساعة و10 دقائق في الاستماع يوميًا.

ووصلت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف الذكي للاستماع إلى المقاطع الصوتية إلى 99.5%، كما تصل نسبة من يشاركون المقاطع الصوتية مع غيرهم إلى 69.0%.

الاستماع إلى المقاطع الصوتية الرقمية:

تستمع نسبة 80% من الأفراد إلى المقاطع الصوتية عبر البث الرقمي المباشر، بينما تستمع نسبة 67.2% من الأفراد إلى المقاطع الصوتية عبر التحميل.

كما وصل متوسط الوقت اليومي المستغرق في الاستماع إلى المقاطع الصوتية الرقمية إلى ساعة و10 دقائق، إذ يصل متوسط الاستماع للمقاطع الصوتية لدى الرجال إلى ساعة وخمس دقائق يوميًا، بينما يصل متوسط الاستماع لدى النساء إلى ساعة و16 دقيقة يوميًا.

وأظهرت الدراسة أن اللغة المفضلة للاستماع إلى المقاطع الصوتية هي اللغة العربية بنسبة 95.6%، ثم تأتي اللغة الإنجليزية في المركز الثاني بنسبة 21.3%.

أﻧﻮاع اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ يستمع إليها السعوديون:
المحتوى الديني بنسبة 80.7%.
الموسيقى والأغاني بنسبة 75.3%.
الأخبار بنسبة 45%.
القصص بنسبة 40.2%.
برامج إذاعية مسجلة بنسبة 31%.
مقاطع شعرية بنسبة 30%.
مقاطع البودكاست بنسبة 27.2%.
راديو مباشر عبر الإنترنت بنسبة 23.2%.
منصات المحتوى الصوتي:

جاء ترتيب منصات المحتوى الصوتي التي تُستخدم للاستماع إلى المقاطع الصوتية عبر الإنترنت كما يلي:

يوتيوب بنسبة 89.3%.
مواقع وتطبيقات القرآن الكريم بنسبة 59.3%.
أنغامي بنسبة 34.8%.
يوتيوب ميوزيك بنسبة 20.2%.
(ساوند كلود) SoundCloud بنسبة 13.5%.
آبل ميوزيك بنسبة 10.6%.
سبوتيفاي بنسبة 8.6%.
مواقع وتطبيقات الكتب المسموعة بنسبة 7.8%.
(آبل بودكاست) Apple Podcast بنسبة 7.4%.
منصة (TuneIn) بنسبة 5.3%.
منهجية الدراسة:

بينت الهيئة أن الدراسة استندت إلى بيانات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء من حيث التحليل الديموغرافي للسكان وفق المناطق الإدارية، والجنسية، والجنس، والفئات العمرية – التي شملت الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 74 سنة – مع تغطية كافة المناطق الإدارية في المملكة.

وبلغ حجم عيّنة الدراسة 10.500 مشارك، يمثل الذكور نسبة 53% منهم، والإناث نسبة 47%، وحسب الجنسية نسبة 59% من العينة كانوا من السعوديين، ونسبة 41% كانوا من غير السعوديين.(العربية)


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