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تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تمنح أنظمة ويندوز ميزات جديدة.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
21-06-2023
|
02:00
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أكدت شركة مايكروسوفت طرح تحديث جديد لأنظمة Windows 11، سيحمل معه العديد من الميزات والخصائص المهمة للمستخدمين.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن تحديث 22H2 من أنظمة "ويندوز-11" والذي يحمل اسم Moment 3 سيوفر لمستخدمي الحواسب العديد من الميزات الجديدة وسيعزز أمان الأجهزة وبياناتها.
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ومع التحديث الجديد ستتمكن أنظمة Windows 11 من تشغيل تطبيقات Win32 لسطح المكتب في وضع الحماية لمنع البرامج غير المرغوب فيها أو غير المصرح بها من الوصول إلى مكونات Windows الهامة.
ووفرت مايكروسوفت مع التحديث أيضا ميزات جديدة لدعم أنظمة الصوتيات عبر Bluetooth، فمع هذه الميزات باتت بالإمكان توفير صوت عالي الجودة مع أقل قدر من استهلاك الطاقة أثناء اقتران مكبرات الصوت أو السماعات بالحواسب لاسلكيا.
وعن هذا التحديث تم تعديل تخطيط لوحة الأدوات في واجهات عرض Windows، إذ أصبحت واجهة المستخدم المثبتة مفصولة الآن عن موجز أخبار MSN، وأضيفت إليها علامات تبويب جديدة.
وفي حال لم يتلق مستخدمو Windows 11 التحديث بشكل تلقائي يمكنهم التوجه إلى قائمة الإعدادات في جهازهم، ومن ثم خيار Update & Security، وبعدها خيار Windows Update، ومن ثم الضغط على Check for updates، وبعدها خيار install في حال كان التحديث متاحا لنظام أجهزتهم.(روسيا اليوم)
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