لحاملي هاتف آيفون.. "آبل" ستتخلى عن هذه الأجهزة!

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كشفت تقارير تقنية، أن نظام التشغيل الجديد الذي تستعد شركة "أبل" لإطلاقه في تموز المقبل، سيكون حكرا على مستخدمي الهواتف الأحدث، في حين لن تستفيد منه هواتف قديمة طرحت قبل 2017.وبحسب موقع "cnet"، فإن برنامج التشغيل المرتقب "iOS 17"، الذي سيأتي بعدد من المزايا، سيكون حكرا على الأجهزة التي أتت بعد "آيفون X"، أي "آيفون إكس إس" وما تلاه.أما الهواتف التي جرى طرحها قبل "آيفون إكس إس" فلن يكون بوسعها الاستفادة من نظام التشغيل الجديد، وستضظر لأن تواصل العمل بنظام "iOS 16".وفي حال كان مستخدم آيفون مؤهلا للاستفادة من هذا النظام الجديد للتشغيل، فإنه سيتلقى إشعارا يخبره بذلك عند طرحه في تموز المقبل.واعتادت شركة "أبل" على جعل التحديثات البارزة حكرا على مستخدمي الهواتف الأحدث فقط، في خطوة يقول متابعون إنها تسعى لتعزيز مبيعات "الموديلات" الجديدة حتى وإن كان الكثير منها لا يأتي بأشياء جديدة وثورية.ومن المنتظر أن يتيح نظام التشغيل الجديد إمكانية ترك رسائل الصوت والفيديو على تطبيق "فايس تايم"، إلى جانب مشاركة الملفات بشكل أسرع، سواء عبر تقريب هاتفي آيفون من بعضهما بعضا، أو من ساعة "آبل ووتش".ويسمح نظام التشغيل أيضا بوضع "الاستعداد" الذي يتيح الاطلاع على جملة من البيانات على شاشة الجهاز عندما يكون في الشحن.وفي المنحى نفسه، سيقدم نظام التشغيل الجديد تطبيق "المذكرات" حتى تشجع المستخدم على توثيق ذكرياته، وسيتلقى إشعارات تساعده على القيام بذلك، في إطار مراعاة تامة لخصوصيته.(سكاي نيوز)