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تكنولوجيا وعلوم

حيلة رائعة لتحرير مساحة كبيرة في آيفون

Lebanon 24
22-06-2023 | 02:00
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مع إرسال المزيد من الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، أصبح من السهل جداً نفاد مساحة التخزين على جهاز آيفون.

ولحسن الحظ فإن حيلة رائعة لتحرير مساحة كبيرة على جهازك من خلال تغيير إعدادت الرسائل. 
بشكل افتراضي، يخزن جهاز آيفون كل رسالة ترسلها وتستقبلها إلى الأبد. في حين أن هذا مفيد إذا كنت ترغب في العودة وقراءة المحادثات منذ سنوات، يمكن أن تتراكم هذه الرسائل أيضاً بمرور الوقت وتؤدي إلى امتلاء مساحة التخزين لديك. 
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فيما يلي طريقة تحرير مساحة تخزين على جهازك، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية: 
- قم بإلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك وافتح تطبيق "الإعدادات"، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى حيث تظهر عبارة "الرسائل".
- إضغط على الأيقونة، ثم توجه إلى "سجل الرسائل".
- هنا سترى خياراً يقول "الاحتفاظ بالرسائل". إضغط عليه، وسيكون لديك خيار الاحتفاظ بالرسائل لمدة عام أو 30 يوماً أو إلى الأبد.
- اختر ما يناسبك. الآن، ستتلقى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل القديمة. إضغط على "حذف" وستستعيد بعض المساحة الخالية. 
إذا كنت تريد التحقق من مقدار المساحة المتوفرة لديك الآن على جهاز آيفون الخاص بك، فافتح تطبيق الإعدادات مرة أخرى ثم أنقر فوق عام ثم تخزين آيفون.
 
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