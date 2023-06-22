28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تطبيقان خبيثان على هواتف اندرويد.. احذروا منهما
Lebanon 24
22-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت جهود غوغل لإزالة التطبيقات الضارة وبرامج التجسس من متجر بلاي تستحق الثناء، واكتشفت الشركة مؤخراً تطبيقين خبيثين جديدين في متجرها.
ووفقاً لتقرير جديد، اكتشف غوغل تطبيقي تجسس، وهما nSure Chat و iKHfaa VPN، يعملان على التسلل لأجهزة المستخدمين.
Advertisement
تعد شبكة iKHfaa VPN، المدعومة من مجموعة القرصنة الهندية المعروفة باسم "DoNot" أو APT-C-35 والتي تعمل من باكستان، مخادعة للغاية، فهي لا تنسخ الكود من تطبيق يسمى "Liberty VPN" فحسب، بل تُدخل أيضاً رمزاً إضافياً للوصول إلى قوائم جهات الاتصال، وتمكين تتبع مواقع المستخدمين في الوقت الفعلي.
ورغم أن هذه التطبيقات قد تبدو شرعية، إلا أن عملية التثبيت الخاصة بها تثير مخاوف المستخدمين. وعلى عكس شبكات VPN الأصلية، التي تتطلب الحد الأدنى من الأذونات، فإن iKHfaa VPN يصل إلى قوائم جهات اتصال المستخدمين وبيانات الموقع الدقيقة. وبمجرد حصول التطبيق على الأذونات اللازمة، فإنه يجمع البيانات المطلوبة ويرسلها إلى خادم القيادة والتحكم الرئيسي.
تنفيذ الإجراءات الأمنية
في حين أن العدد المنخفض نسبياً للتنزيلات لتطبيقات برامج التجسس هذه، يشير إلى أن الجهات المهددة تستهدف الأفراد على وجه التحديد، فإن هذا الحادث يسلط مرة أخرى الضوء على الأهمية المتزايدة للمستخدمين لتنفيذ إجراءات أمنية صارمة.
تتضمن هذه الإجراءات قراءة الشروط والمراجعات الخاصة بأي تطبيق قبل تثبيته ومراجعة الأذونات التي يطلبها التطبيق بعناية. علاوة على ذلك، إذا تسبب أي تطبيق على هاتفك في تسخين مفرط أو بطء في الأداء أو استنفاد سريع للبطارية، فقد يكون أيضاً برنامجاً ضاراً، وفق ما أورد موقع إم إس إن الإلكتروني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
Lebanon 24
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
15:19 | 2023-06-21
21/06/2023 03:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليق كارين رزق الله يظهر بصورة جديدة... هكذا احتفلت إبنته بعيد الأب معه
Lebanon 24
بعد غياب طليق كارين رزق الله يظهر بصورة جديدة... هكذا احتفلت إبنته بعيد الأب معه
14:31 | 2023-06-21
21/06/2023 02:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
14:30 | 2023-06-21
21/06/2023 02:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال زوج فنانة معروفة جدّاً... ما هي تهمته؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال زوج فنانة معروفة جدّاً... ما هي تهمته؟
16:16 | 2023-06-21
21/06/2023 04:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2023-06-22
متطوّر ومنخفض السعر... تعرفوا إلى هاتف "ZTE" الجديد
08:00 | 2023-06-22
خطيرة للغاية.. تقنية من ميتا تحاكي الأصوات وتتحدث 6 لغات
02:00 | 2023-06-22
حيلة رائعة لتحرير مساحة كبيرة في آيفون
23:00 | 2023-06-21
أوروبا تجهز لإطلاق صاروخ "Ariane 6" الفضائيّ
16:05 | 2023-06-21
أكبر قمر صناعي في الشرق الأوسط.. دولة عربية تستعدّ لإطلاقه الأحد المقبل
16:00 | 2023-06-21
كيف سيُغيّر "ChatGPT 5" مجال الذكاء الاصطناعيّ؟
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
22/06/2023 20:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
22/06/2023 20:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
22/06/2023 20:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact