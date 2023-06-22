خطيرة للغاية.. تقنية من ميتا تحاكي الأصوات وتتحدث 6 ‏لغات





لكن الشركة لن تعلن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للعامة، بسبب المخاوف الشديدة من ‏المخاطر المحتملة لسوء الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة‎.‎

Advertisement أصبح المحتالون في الأشهر الأخيرة، بارعين في استخدام الكلام الذي صُنع بواسطة الذكاء ‏الاصطناعي لارتكاب جرائم مخيفة ومروعة، كما حدث في أبريل (نيسان) الماضي في ولاية أريزونا، حيث ادعى محتالون اختطاف فتاة مراهقة‏ واتصلوا بوالدتها وأسمعوها مناشدات صوتية واقعية بصوت ابنتها، مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

وحددت‎ ‎ميتا‎ ‎مجموعة متنوعة من طرائق استخدام هذه التقنية، فهي تُستخدم لمساعدة ضعاف ‏البصر على سماع الرسائل من أصدقائهم وأحبائهم، أو للسماح للمتحدثين بتشغيل ترجمات ‏لكلماتهم، بصوتهم، من لغتهم إلى لغة أجنبية أخرى‎ . أنتجت شركة ميتا‎ ‎أكثر‎ ‎أدوات الذكاء‎ ‎الاصطناعي تنوعاً لتوليد الكلام ‏في العالم وأطلق عليه اسم Voicebox‎.لكن الشركة لن تعلن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للعامة، بسبب المخاوف الشديدة من ‏المخاطر المحتملة لسوء الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة‎.‎أصبح المحتالون في الأشهر الأخيرة، بارعين في استخدام الكلام الذي صُنع بواسطة الذكاء ‏الاصطناعي لارتكاب جرائم مخيفة ومروعة، كما حدث في أبريل (نيسان) الماضي في ولاية أريزونا، حيث ادعى محتالون اختطاف فتاة مراهقة‏ واتصلوا بوالدتها وأسمعوها مناشدات صوتية واقعية بصوت ابنتها، مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.وحددت‎ ‎ميتا‎ ‎مجموعة متنوعة من طرائق استخدام هذه التقنية، فهي تُستخدم لمساعدة ضعاف ‏البصر على سماع الرسائل من أصدقائهم وأحبائهم، أو للسماح للمتحدثين بتشغيل ترجمات ‏لكلماتهم، بصوتهم، من لغتهم إلى لغة أجنبية أخرى‎ .

وصرحت الشركة بأن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التحدث بست لغات ‏حية، هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبولندية والبرتغالية‎.‎وقدمت‎ ‎ميتا‎ ‎أيضاً بعض حالات الاستخدام في الأعمال التجارية لهذه التقنية، واستخدامها أيضاً ‏في إنشاء أصوات لشخصيات أكثر واقعية في ألعاب الفيديو.وقالت الشركة في بيان صحفي إن هذه التقنية ليست متاحة بعد للمطورين ‏الذين يتوقون لاستخدامها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. ‎