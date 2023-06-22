Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطيرة للغاية.. تقنية من ميتا تحاكي الأصوات وتتحدث 6 ‏لغات

Lebanon 24
22-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1080013-638230204455500546.jpg
Doc-P-1080013-638230204455500546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنتجت شركة ميتا‎ ‎أكثر‎ ‎أدوات الذكاء‎ ‎الاصطناعي تنوعاً لتوليد الكلام ‏في العالم وأطلق عليه اسم Voicebox‎.

لكن الشركة لن تعلن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للعامة، بسبب المخاوف الشديدة من ‏المخاطر المحتملة لسوء الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة‎.‎
Advertisement
أصبح المحتالون في الأشهر الأخيرة، بارعين في استخدام الكلام الذي صُنع بواسطة الذكاء ‏الاصطناعي لارتكاب جرائم مخيفة ومروعة، كما حدث في أبريل (نيسان) الماضي في ولاية أريزونا، حيث ادعى محتالون اختطاف فتاة مراهقة‏ واتصلوا بوالدتها وأسمعوها مناشدات صوتية واقعية بصوت ابنتها، مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. 
وحددت‎ ‎ميتا‎ ‎مجموعة متنوعة من طرائق استخدام هذه التقنية، فهي تُستخدم لمساعدة ضعاف ‏البصر على سماع الرسائل من أصدقائهم وأحبائهم، أو للسماح للمتحدثين بتشغيل ترجمات ‏لكلماتهم، بصوتهم، من لغتهم إلى لغة أجنبية أخرى‎ . 
 
وصرحت الشركة بأن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التحدث بست لغات ‏حية، هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبولندية والبرتغالية‎.‎
وقدمت‎ ‎ميتا‎ ‎أيضاً بعض حالات الاستخدام في الأعمال التجارية لهذه التقنية، واستخدامها أيضاً ‏في  إنشاء أصوات لشخصيات أكثر واقعية في ألعاب الفيديو. 
وقالت الشركة في بيان صحفي إن هذه التقنية ليست متاحة بعد  للمطورين ‏الذين يتوقون لاستخدامها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.  ‎
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2023-06-22
05:00 | 2023-06-22
02:00 | 2023-06-22
23:00 | 2023-06-21
16:05 | 2023-06-21
16:00 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website