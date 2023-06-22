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تكنولوجيا وعلوم

كيف تسبب سحب المياه الجوفية في ميلان الأرض؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 14:00
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تمكن علماء من جامعة سول الكورية من تفسير ميلان محور الأرض، وقال العلماء إن سحب المياه الجوفية من باطن الأرض تسبب في جعل المركز الذي تدور حوله الكرة الأرضية يتحرك لجهة الشرق. واعتبرت الدراسة أن ميلان الأرض يتسبب في ذوبان الثلوج في المناطق القطبية.
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ووفق دراسات حديثة، تغيَّر ميل محور الأرض للشرق بمقدار 80 سم بين عامي 1993 و2010، والسبب زيادة سحب المياه الجوفية من باطن الأرض.

وقال علماء من جامعة سول الكورية: عندما يُسحب الماء من جزء واحد من الكوكب، يبدأ المركز الذي تدور حوله الكرة الأرضية في التحرك والتمايل.

وأضاف العلماء أنّ تغيّر وضعية محور الأرض أدى إلى تعرض المنطقة القطبية لمقدار أكبر من الأشعة الشمسية وبالتالي لذوبان الثلوج، لكن ماذا لو قمنا بتطويع هذه المعلومات التي توصل إليها الباحثين في إعادة عقارب الساعة للوراء؟.

ويقول الباحثون إن محاولات إبطاء معدلات استنفاد المياه الجوفية يمكن أن تغير نظريًا التغير في الانجراف القطبي، ولكن شريطة استمرار هذه الجهود لعقود. (سكاي نيوز)
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