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تكنولوجيا وعلوم

شركة "Changan" تُطلق سيارة جديدة... ما هي ميزاتها؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 16:00
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أعلن وكلاء Changan عن بدء طرح سيارة Hunter Plus الجديدة في روسيا وعدة أسواق عالمية كبيرة لمنافسة سيارات Hilux الشهيرة من تويوتا.

وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات Hunter السابقة بالعديد من التعديلات الخارجية التي تمنحها مظهرا أكثر قوة وعصرية، إذ حصلت على مصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، وتم تعديل تصميم واجهتها الأمامية وكشافات الضباب الموجودة عليها، كما حصلت على تصميم جديد لممتصات الصدمات.
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وحصلت السيارة على هيكل بطول 5 أمتار و35 سنتيمترا، ومسافة خلوص أرضي تعادل 225 ملم، وعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تجعلها تجتاز الطرق الوعرة بسهولة.

وبالرغم من كونها سيارة مخصصة للعمل والطرق الوعرة إلّا أنها حصلت على أفضل ميزات الرفاهية للركاب، إذ زودت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وأنظمة تحكم كهربائية، وزودت بواجهة القيادة بشاشات لمسية متطورة وأنظمة صوتيات ممتازة، وعلى أنظمة تكييف توزع الحرارة بكشل ممتاز داخل القمرة.

وحصلت هذه المركبة على نوعين من المحركات، محرك توربوديزل بسعة 2. ليتر وعزم 163 حصانا، ومحرك بنزبن توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 232 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية أو علب أوتوماتيكية بـ 8 سرعات. (روسيا اليوم)
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