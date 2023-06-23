رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمارس اليوغا في الفضاء (صورة)

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية وهو يمارس "اليوغا"، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الرياضة.





وعلى حسابه في "تويتر"، ظهر النيادي في الصورة التي نشرها وهو يؤدي تمارين من هذه الرياضة الروحية، حيث علق عليها بالقول إنها: "إهداء لكل محبينها في اليوم العالمي لليوغا".

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