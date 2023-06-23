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تكنولوجيا وعلوم

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمارس اليوغا في الفضاء (صورة)

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:00
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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية وهو يمارس "اليوغا"، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الرياضة.


وعلى حسابه في "تويتر"، ظهر النيادي في الصورة التي نشرها وهو يؤدي تمارين من هذه الرياضة الروحية، حيث علق عليها بالقول إنها: "إهداء لكل محبينها في اليوم العالمي لليوغا".
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صورة


وأضاف أنها: "تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر".

وأردف: "خبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوغا؟"

وبدا النيادي في الصورة وهو يجلس إلى جانب أجهزة إلكترونية في المحطة مؤديا حركات يوغا، حيث ظهر مغمضا عينيه كما تقتضي هذه الرياضة. (روسيا اليوم)
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