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تكنولوجيا وعلوم

تعطّل "يوتيوب" لدى آلاف المستخدمين حول العالم

Lebanon 24
22-06-2023 | 23:52
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ذكر موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال على الإنترنت، أن موقع "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت" وخدمة "يوتيوب تي.في"، تعطلا لدى آلاف المستخدمين.
 
وأشار "داون ديتيكتور" الى أن هناك أكثر من 13 ألف بلاغ من المستخدمين عن مواجهة مشكلات مع يوتيوب منذ منتصف الليل بتوقيت غرينيتش اليوم الجمعة.
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كذلك لفت الموقع إلى أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ بشأن "يوتيوب تي.في".


ولم يوضح الموقع المناطق والدول التي وردت منها البلاغات عن الأعطال التي طالت "يوتيوب". (سكاي نيوز)
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