28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
7 تفاصيل سرية.. هذا ما تخفيه تطبيقات آيفون (صور)
Lebanon 24
23-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف مستخدمو هواتف آيفون مؤخراً بعض المفاجآت التي أخفتها "آبل" داخل أيقونات تطبيقاتهم.
فقد ظهرت العديد من ميزات الأيقونة "السرية" على تطبيقات الساعة والملاحة والمصباح اليدوي والبودكاست والتقويم، بحسب تقرير لموقع "ديلي ميل".
Advertisement
وهناك 7 تفاصيل سرية لتصميم آيفون، بحسب ما أشار موقع Gadget Hacks.
ولم يكن الكثيرون على دراية بأن أيقونة الساعة على هواتفهم الذكية كانت في الواقع ساعة تناظرية عاملة مصممة لتعكس منطقتك الزمنية الأساسية.
كما أن عقرب "الثواني" الموجود على مدار الساعة يتحرك باستمرار، مما يقلد مرور الوقت.
وفي ملاحظة مماثلة، تعد أيقونة تقويم Apple أيضاً تقويماً فعالاً وستعرض التاريخ الصحيح على وجهها.
ويحتوي رمز خرائط "أبل" أيضاً على تاريخ مثير للاهتمام مع التطبيق الأصلي الذي يصور 1 Infinite Loop، وهو موقع المقر الرئيسي لشركة "أبل" منذ فترة طويلة في سان خوسيه.
لكن مع الانتقال إلى مقر الشركة الجديد المعروف على نطاق واسع باسم Apple Park في عام 2017، تم تحديث أيقونة الخرائط لتصوير قطعة من سفينة الفضاء بدلاً من ذلك.
واكتشف المعجبون أيضاً تفاصيل مخفية أخرى في أيقونة المصباح اليدوي، حيث يتم تبديل مفتاح المصباح إلى "تشغيل" أو "إيقاف" اعتماداً على وقت استخدام الميزة ويتحول الرسم التوضيحي أيضاً إلى اللون الأزرق عند تشغيل الضوء.
لكن على الرغم من أن شركة "أبل" ربما لم تخترع البودكاست، إلا أن الكلمة عبارة عن مزيج ذكي من "iPod" و "البث" وقد تم تصميم التطبيق ليعكس ذلك.
ويحتوي تطبيق Apple Podcasts على حرف i صغير به هالتان موضحتان حوله. وحرف "i" هو تكريم لجهاز iPod، ويمكن أيضاً تفسيره على أنه ميكروفون.
ويوجد رسم آخر ذكي على واجهة تطبيق Voice Memos. ومن المفترض أن تكون الموجة الصوتية هي نفس الموجة التي سيحصل عليها الشخص إذا قام بتسجيل كلمة "تفاحة" كملاحظة صوتية.
حتى أن بعض المضاربين افترضوا أن الشكل الموجي المحدد يأتي من ستيف جوبز قائلاً "آبل" تكريما لذكراه.
وأخيراً، لدى "أبل" تطبيق يسمى "TestFlight '' والذي يتيح لمطوري التطبيقات التابعين لجهات خارجية اختبار تقنيتهم التجريبية.
وكان الشعار في السابق عبارة عن مروحة بثلاث شفرات، لكن التحديث الجديد شهد تحوله إلى رسم توضيحي لمخطط الدفع البحري. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
15:24 | 2023-06-22
22/06/2023 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:12 | 2023-06-23
ما هي خطّة مارك زوكربيرغ لـ"إنهاء تويتر"؟
02:00 | 2023-06-23
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمارس اليوغا في الفضاء (صورة)
23:52 | 2023-06-22
تعطّل "يوتيوب" لدى آلاف المستخدمين حول العالم
23:00 | 2023-06-22
مواصفاته ممتازة... إليكم هاتف "Asus" الجديد
16:00 | 2023-06-22
شركة "Changan" تُطلق سيارة جديدة... ما هي ميزاتها؟
14:00 | 2023-06-22
كيف تسبب سحب المياه الجوفية في ميلان الأرض؟
فيديو
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
23/06/2023 14:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 14:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 14:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact