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تكنولوجيا وعلوم

حاسب جديد من Honor.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:00
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بدأت Honor بالترويج لحاسب MagicBook X 16 بنسخته الجديدة الذي حصل على مواصفات جيدة وسيطرح بسعر منافس.
وجاء الحاسب الجديد كنسخة معدلة عن حواسب MagicBook التي أطلقت العام الماضي، وزوّد بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك المتين، أبعاده (250/356.2/17,9) ملم، وزنه 1.7 كلغ.
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وأتت شاشته من نوع IPS بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها 01920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core i5-12450H، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

وجهزته Honor بماسح بصمات الأصابع لحماية البيانات، ومنفذين من نوع USB 3.2 Gen 1، ومنفذي USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنيات Bluetooth 5.1، وبطارية تكفيه ليعمل 12 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم)
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