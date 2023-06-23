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يمكن لمارك زوكربيرغ إطلاق منصته المنافسة لـ"تويتر" في الأشهر المقبلة، وكل ذلك جزء من خطته الرئيسية للاستفادة من الفوضى واستياء المستخدمين تحت قيادة إيلون موسك.وبدأ العمل في شركة Meta في كانون الثاني الماضي، على التطبيق الاجتماعي الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Project 92، كما قال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في Meta، في اجتماع على مستوى الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.وأجرى مشاهير كبار بالفعل محادثات لإلزام منشوراتهم على المنصة، بما في ذلك أسطورة البث أوبرا وينفري.وقال كوكس لموظفي Meta: "سمعنا من المبدعين والشخصيات العامة المهتمين بامتلاك منصة يتم تشغيلها بشكل سليم''، مشيرا إلى انتقادات مبطنة لعمليات موسك على "تويتر".وقال كوكس إن الأغنياء والمشاهير والمؤثرين بحاجة ماسة إلى منصة جديدة "يعتقدون أنها يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها للتوزيع".وتشير التقارير إلى أن الاسم العام للتطبيق الجديد يمكن أن يصبح "Threads" وأنه سيحتوي على تمرير مستمر للنص، تماما مثل "تويتر"، إلى جانب الأزرار المشابهة لكل من وظائف الإعجاب وإعادة التغريد.وسيقترب Threads أيضا من الحد الأصلي البالغ 180 حرفا في "تويتر"، ما يوفر حدا أطول قليلا، ولكنه لا يزال قصيرا، وهو 500 حرف لكل منشور.وبحث العديد من مستخدمي "تويتر" العاديين، بالإضافة إلى المجتمع الكبير من الخبراء العلميين والأكاديميين وحتى رواد الفضاء السابقين في ناسا، عن بدائل في الأشهر الأخيرة.وأصبح Mastodon - منصة تدوين صغيرة مجانية ولامركزية ومفتوحة المصدر - ملاذا للعلماء الذين يأملون في المزيد من المحادثات ذات المستوى الرفيع فيما بينهم.وقال عالم الفلك مارك ماكوغرين، من وكالة الفضاء الأوروبية لـ Science أواخر العام الماضي، بعد انتقاله إلى Mastodon: "لقد كنت أكثر نشاطا هناك مما كنت عليه على "تويتر"".ووصف الكثيرون المنصة بأنها بديل أكثر ديمقراطية من "تويتر"، لأن هيكل Mastodon اللامركزي يعني أنه لا يوجد شخص واحد أو شركة أو قسم لديه سيطرة كاملة على عملياتها.وفي تشرين الثاني الماضي، أبلغت Mastodon عن أكثر من 70000 اشتراك جديد في يوم جمعة واحد، في استجابة مباشرة لاستحواذ موسك على "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار.وقال بوغوما تيتانجي، عالم الفيروسات بجامعة إيموري، لـ Science وسط الانتقال الصاخب لـ"تويتر": "إذا أصبح الأمر شديد السمية ومسيئا، فسأغادر لأحافظ على سعادتي وأفكر في منصات أخرى".وتعهد رائد فضاء ناسا السابق خوسيه هيرنانديز بالخروج من المنصة أيضا، وسط خطط موسك لتحويل التحقق من "العلامة الزرقاء'' إلى مخطط الدفع، على الرغم من أن هيرنانديز لا يزال مغردا نشطا حتى الآن.وسيتكامل "Project 92"، الذي وصفه كوكس صراحة بأنه "ردنا على "تويتر""، مع نظام الحساب الحالي في "إنستغرام"، ما يسمح لمستخدمي "إنستغرام" بنقل متابعيهم ومعلومات المستخدمين تلقائيا مباشرة إلى موقع المدونات الصغيرة الجديد.وقال كوكس إنه سيتكامل أيضا مع Mastodon والمنصات اللامركزية الأخرى التي تستخدم نفس نظام ActivityPub API مثل Mastodon.ويأتي تصميم التطبيق، وفقا لمستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، "مشابها بشكل ملحوظ لـ "تويتر"''، حيث يستمر إصدار موسك في تجربة كل شيء من المنشورات الطويلة، إلى النشرات الإخبارية، إلى البث المباشر الحصري.وقال نافارا، الذي ادعى معرفته الداخلية بخطط Meta، لصحيفة Sydney Morning Herald، أن برنامج Meta يمكن إطلاقه بمجرد "نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل".وقال نافارا: "لقد قاموا بتجهيز الناس لبعض الوقت. أعرف حقيقة أنهم كانوا يتحدثون إلى أحد المشاهير البريطانيين، وبعض النجوم البارزين في الولايات المتحدة".وقال كوكس إن Meta ستجعل التطبيق متاحا للجميع "بأسرع ما يمكن". (روسيا اليوم)