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شركتا آبل وغوغل في ورطة بعد عدد من القوانين الجديدة في كل من اليابان وأوروبا للضغط على العملاقتين للسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من خارج متجريْهما الرسميين.فاليابان تضغط على العملاقتين للسماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج متاجرهما الرسميين.وقامت بإقرار مجموعة من اللوائح التي تسمح لمستخدمي غوغل وآبل بتحميل التطبيقات الجانبية اسوة بمستخدمي نظام آندرويد. إضافة إلى حذف التطبيقات التي تأتي مثبتة افتراضيًا على الأجهزة.وهي خطوة قد تساعد على انخفاض أسعار التطبيقات وزيادة المنافسة بين شركات التكنولوجيا.الخطوة اليابانية لا تختلف عن قانون الأسواق الرقمية في أوروبا الذي أجبر أبل على إجراء بعض التغييرات تجاه تطبيقات آيفون.وسيتم تنفيذ بعضها هذا العام، فعلى سبيل المثال، سيمنح الإصدار الجديد من iOS مستخدمي أيفون القدرة على تحميل التطبيقات من واجهات متاجر أخرى.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Japan Times، فإن 97 بالمئة من مستخدمي أندرويد يقومون بتنزيل التطبيقات من متجر غوغل بلاي وهم غير مجبرين على القيام بذلك.وإلى جانب مطلب تحميل التطبيقات من جهات خارجية، ترفض طوكيو عمليات الدفع للألعاب من خلال أبل ستور، وتطالب بإجراء المدفوعات من خلال منصات خارجية أيضا وهو أمر ترفضه أبل بشكل قاطع. (سكاي نيوز)