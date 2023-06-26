منصة Midjourney تطلق ‎Zoom Out لتحسين جودة صور الذكاء الاصطناعي

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كشفت منصة Midjourney لإنشاء الصور عبر الذكاء الاصطناعي عن إصدارها v5.2 الجديد، والذي يتضمن خاصية ‎Zoom Out، للتمكن من "تصغير حدود مركزية الصور" لإنشاء مشهد أكبر من حولها بدقة أكبر، في محاكاة لأسلوب التصغير بعدسة الكاميرا الاحترافية، لإظهار مشهد أكبر حول لقطة معينة.وتعمل ميزة Midjourney الجديدة بنفس طريقة عمل "الرسم الخارجي Outpainting"، وهي تقنية لتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي قدمتها منصة DALL-E 2 من OpenAI في آب 2022، حيث توسع حدود الصورة التي يتم إنشاؤها عبر الـAI، مع الحفاظ على جودة مركز الصورة.وعلى عكس الخدمة التي تقدمها DALL-E، لا يمكن استخدام ميزة Midjourney لتعديل أي صورة يختارها المستخدم، وإنما يجب أن تكون صورة مصممة في الأساس عبر المنصة ذاتها، حسبما ذكرت المنصة في بيان.كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، إمكانية توسيع نطاق الصور بمستويات عدة 1.5x و2x و1 أو 2x، إلى جانب وجود زر مستقل يقوم بتوسيع نطاق الصورة بهيئة مربعة، وذلك يكون بمعدل عرض إلى ارتفاع 1:1.وأعلن مؤسس Midjourney ديفيد هولز، أخيراً، إصدار v5.2 الجديد، موضحاً أنه يتضمن تطويراً للنظام من أجل إنشاء صور بجودة أفضل، إلى جانب تحديثات لاستخدم stylize لتصبح الصورة أكثر فاعلية، إضافة إلى توفير ميزة /Shorten لتقييم طريقة كتابة الأوامر، في محاولة لقص الكلمات غير المؤثرة على جودة أو تصميم الصور.وأضاف هولز أن الإصدارات القديمة من نموذج Midjourney مازالت متوفرة باستخدام الأمر /Settings أو من خلال كتابة الأمر المباشر "v 5.1--".ويعتبر التحديث الأخير، جزء من سلسلة من تحديثات بهدف تحسين جودة الصور التي أطلقتها Midjourney منذ آذار 2022، عندما أنتج النموذج، صوراً غير واضحة وتفتقر إلى التفاصيل.وقدمت Midjourney، إصدارين v5.0 في آذار، و v5.1 في أيار، لتحسين واقعية وتفاصيل الصور، خاصة مع إضافة طرق لتطوير مستوى تصميم أيدي البشر، ما أثار المخاوف بشأن تزييف بعض الأحداث باستخدام صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقرر الشركة عقب ذلك إلغاء خدماتها بشكل مجاني، وفرض رسوم على الاستخدام.