أبل تكثف مراحل تطوير Vision Pro لطرحها في 2024

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تعمل شركة أبل على استكمال عمليات تطوير الجانب البرمجي لنظارتها الذكية Vision Pro التي تم إطلاقها منتصف الشهر الجاري بشكل مكثف، سعياً إلى أن تكون جاهزة لطرحها في الأسواق بحلول مطلع العام المقبل، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".وذكرت الوكالة في تقرير أن بعض الأجزاء الأساسية في واجهة النظارة البرمجية، لم يتم الانتهاء من تطويرها، مثل الكتابة في الهواء وأجزاء من واجهة المستخدم، إلى جانب حاجة أبل لتطوير تطبيقات وخدمات iPad الخاصة بالنظارة، لتتوافق مع نظام تشغيل نظارة visionOS الجديد.وأشارت "بلومبرغ" إلى أن أبل لا تزال في حاجة إلى ضبط تشغيل تطبيقات الطرف الثالث مع النظارة، إضافة إلى كيفية تصوير وعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد، وكذلك ميزة EyeSight لإظهار عينيك للآخرين أثناء استخدام النظارة.كما يتعين على الشركة الأميركية أيضاً ضبط كيفية عمل الجهاز مع العدسات الطبية، إلى جانب التأكد من أن النظارة مريحة خلال استخدامها، بحسب الوكالة.وأوضح التقرير أن أبل ستبدأ في تغيير سياساتها المتعلقة بالسرية بشأن النظارة، فبعد أن كانت تسمح فقط لكبار المهندسين والمديرين التنفيذيين باصطحابها إلى منازلهم، ستحتاج الشركة لتغيير ذلك، حيث خصصت آلاف الموظفين للعمل على تطوير مختلف جوانب النظارة.ومن المتوقع أن يشهد الشهر المقبل، بدء السماح لمطورين محددين بالتدريب العملي على الجهاز لمساعدتهم على إنشاء التطبيقات.وفي الوقت نفسه، بدأ مطورو تطبيقات iOS و iPadOS الأساسية داخل أبل، العمل على إصدارات جديدة للنظارة، إذ عرضت الشركة جزءاً ضئيلاً فقط من تطبيقات visionOS، خلال حفل الإطلاق هذا الشهر لأن الإصدارات الجديدة من خدمات التقويم والخرائط والكتب والبريد وغيرها لم تنته بعد.وأشار التقرير إلى أن بعض المراقبين لاحظوا خلال مؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC 2023، أن ميزة EyeSight لم تكن تعمل على الأجهزة التجريبية، مرجّحين ذلك لمحاولة الشركة الحفاظ على السرية، حيث تعتبر تلك الميزة من أهم النقاط التنافسية التي تحاول أبل تمییز نظارتها بها عن المنافسين، كما يفسر أيضاً الإجراءات الصارمة التي وضعتها الشركة حول تجربة وسائل الإعلام والمؤثرين للنظارة الجديدة.يذكر أن أحد مستخدمي النظارة أوضح أن هيكلها ثقيل جداً بعد بضع ساعات من الاستخدام، بينما البعض الآخر عانوا من دوار الحركة، ولكن على نطاق أضيق من النظارات المنافسة، بحسب التقرير.ولمعالجة مشكلة الوزن، طورت أبل حزاماً إضافياً يمر فوق الرأس، ولكن الشركة تفكر في بيع هذا الحزام كملحق إضافي منفصل بدلاً من تضمينه في الصندوق.وتخطط أبل لإنشاء مناطق جديدة داخل متاجرها لتجربة النظارة، من أجل تسويق الجهاز الجديد، كما أن تلك المساحات ستتيح للمشترين اختيار الأشرطة ذات الحجم الصحيح و غطاء حجب الضوء Light Seal، ما يمنع الضوء الخارجي من الدخول إلى النظارة.كذلك أشار التقرير إلى أن أبل طورت تطبيقاً لهواتف iPhone لمسح وجوه العملاء داخل متاجرها، للمساعدة في تحديد الحجم الصحيح لغطاء حجب الضوء، كما أنها تبحث أيضاً إصداره كتطبيق للمستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت.ولفتت الوكالة في تقريرها، إلى أن أبل بدأت في إعادة توزیع بعض فرق العمل وتوجيهها إلى تطوير تقنيات و مزايا لأجيال قادمة من النظارة الذكية، إحداها، هو الجيل الثاني الأكثر تطوراً من "Vision Pro"، والثانية هي جيل منخفض الكلفة.