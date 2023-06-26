بالخطوات.. هكذا تحافظ على أمان بيانات هاتفك الذكي

تخزن الهواتف الذكية البيانات الحساسة من معلومات الاتصال إلى الملفات الخاصة، ولذلك من الضروري حماية هذه البيانات من الوقوع في الأيدي الخطأ.



وفي ما يلي بعض الأدوات التي تساعد في الحفاظ على أمان بيانات هاتفك الذكي، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:

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الغطاء القابل للطي



يقوم الغطاء القابل للطي بمهمة تغطية شاشة هاتفك حتى لا يتمكن الآخرون من إلقاء نظرة خاطفة على شاشتك.

واقي شاشة الخصوصية



يعمل واقي شاشة الخصوصية على تقليل زاوية عرض شاشة هاتفك حتى لا يتمكن الأشخاص الذين يقفون بالقرب منك من استراق النظر إليه.

غطاء الكاميرا

يستخدم بعض المتسللين كاميرا الهاتف لتسجيل اللحظات الخاصة للضحية واستخدام المقاطع للابتزاز، يمكنك منع ذلك باستخدام غطاء الكاميرا.

بطاقة حجب RFID



تمنع بطاقات حظر RFID المحتالين من سرقة المعلومات الحساسة وإجراء معاملات غير مصرح بها.

أداة حظر بيانات "يو إس بي"



يمكن أيضاً سرقة البيانات من نقاط الشحن العامة، لذا يمكنك استخدام أداة حظر بيانات يو إس بي لضمان عدم الوصول إلى أي بيانات عند شحن الجهاز.

مفتاح الأمان



هذه الأداة تشبه محرك أقراص يو إس بي ويمكنها تخزين بيانات اعتماد تسجيل الدخول المشفرة لجهاز أو حساب، بمجرد استخدامها لن يفتح هاتفك إلا إذا تم إدخال مفتاح الأمان.