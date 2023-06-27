ستجعل المنصة أكثر فائدة ومتعة.. عدة ميزات جديدة تظهر في "يوتيوب" ما هي؟

أعلن القائمون على منصة "يوتيوب" أن المستخدمين سيحصلون على عدة ميزات جديدة تجعل المنصة أكثر فائدة ومتعة أثناء مشاهدة الفيديوهات.

وأشار القائمون على "يوتيوب" إلى أنهم بدأوا باختبار ميزة جديدة تدعى Aloud عند بعض المستخدمين، وأن هذه الميزة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لدبلجة الفيديوهات إلى عدة لغات، وذلك خلال مؤتمر VidCon.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الميزة قادرة على نسخ ما يقال في الفيديوهات، وتحويل الكلام إلى نص مكتوب يمكن للمستخدم مراجعته، وبعدها يمكن تحويل هذا النص إلى دبلجة صوتية.



والمميز في التقنية الجديدة أيضا هو أنها تحاول عرض الدبلجة الصوتية بصوت يشبه صوت منشئ الفيديو الأصلي، وتحرض على تطابق الأصوات مع حركات الشفاه لصاحب المقطع المصور، وتدعم حاليا عدة لغات هي الإنكليزية والإسبانية والبرتغالية، ومن المفترض أن تدعم لغات أخرى في المستقبل لتطرح بشكل أوسع العام القادم.





ويختبر "يوتيوب" ميزة جديدة أيضا تدعى Test and Compare، ومن خلالها يمكن للمستخدم تحميل ثلاث صور أو أكثر لمقطع الفيديو الذي يريد نشره، ويقوم "يوتيوب" بمساعدة المستخدم في اختيار الصورة الأمثل لتكون الصورة الرئيسية للمقطع.



كما أشارت تقارير إلى أن القائمين على منصة "يوتيوب"بدأوا أيضا باختبار ميزة تدعى Playables، يمكن من خالالها تشغيل ألعاب الفيديو من يوتيوب الذي يتم استعماله عبر الحاسب أو عبر أجهزة أندرويد و iOS . (سكاي نيوز)