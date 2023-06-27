ميزة مهمة من "سامسونغ" لمن يعانون من مشكلات في البصر.. اليكم التفاصيل

أعلنت "سامسونغ" عن ميزة جديدة ستضيفها إلى تلفزيوناتها وشاشاتها الذكية الحديثة، من شأنها توفير مشاهدة محسنة لمن يعانون في مشكلات في البصر أو عمى الألوان.

وستحوي ميزة SeeColors التي ستضاف إلى أجهزتها 9 إعدادات، يمكن للمستخدم من خلالها ضبط مستويات اللون الأحمر والأخضر والأزرق في الشاشة لضمان مشاهدة أفضل لمن يعانون من مشكلات عمى الألوان، وسيقوم المستخدم بضبط الشاشة بالطريقة التي توفر له أفضل رؤية للصورة.

Advertisement

ونوهت الشركة إلى أن الميزة كانت قد طرحت سابقا كتطبيق مستقل، ولكنها ستظهر في تلفزيونات وشاشات سامسونغ الذكية التي أطلقت عام 2023 ليتمكن المستخدم من الاستفادة منها بسهولة.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة: " يسعدنا تقديم ميزات إمكانية وصول إضافية ، بما في ذلك وضع SeeColors و Relumino في التلفزيونات والشاشات التي طرحناها عام 2023، وذلك لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات عمى الألوان وضعف البصر، سنواصل الابتكار وجعل التقنيات الشاملة أقرب إلى عملائنا".



وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد طرحت ميزات Relumino في تلفزوناتها وشاشاتها، إذ يمكن من خلال هذه الميزات تحديد العناصر وتعزيز التباين بينها وضبط السطوع وتحسين الألوان لجعل المحتوى على الشاشة أكثر وضوحا للمصابين بمشكلات ضعف البصر. (روسيا اليوم)