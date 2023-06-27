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تكنولوجيا وعلوم
تحذير من "ناسا"... كويكب يقترب بسرعة من الأرض فهل من خطر؟
Lebanon 24
27-06-2023
|
08:00
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حذرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من كويكب يندفع نحو الأرض هذا الأسبوع ويسير بسرعة تقارب 34 ضعف سرعة الصوت.
ووفقا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، فإن صخرة الفضاء الضخمة المسماة 2013 WV44 ستقترب من الأرض يوم الأربعاء 28 حزيران.
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ويقدر أن قطر الكويكب يصل إلى نحو 160 مترا، وهو أكبر من كل من عين لندن وبيغ بن، وسيقترب من الأرض بمقدار 3.3 مليون كيلومتر.
وعند السفر بسرعة 11.8 كيلومترا في الثانية، سيتحرك بسرعة تقارب 34 ضعف سرعة الصوت.
وصنف علماء الفلك الكويكب على أنه كائن قريب من الأرض و"يحتمل أن يكون خطيرا" لأنه سيمر على بعد 7.5 مليون كيلومتر من كوكبنا. ومع ذلك ، فإنه لا يشكل أي تهديد للحياة على الأرض.
وهذا يعني أنه أبعد بنحو 19 ضعف المسافة بين الأرض والقمر. لذلك من الآمن أن نقول إنه على الرغم من حجمه، فإن الكويكب 2013 WV44 لا يسبب أي ضرر. (روسيا اليوم)
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