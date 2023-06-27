Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير من "ناسا"... كويكب يقترب بسرعة من الأرض فهل من خطر؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1081858-638234662197608620.jpg
Doc-P-1081858-638234662197608620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من كويكب يندفع نحو الأرض هذا الأسبوع ويسير بسرعة تقارب 34 ضعف سرعة الصوت.

ووفقا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، فإن صخرة الفضاء الضخمة المسماة 2013 WV44 ستقترب من الأرض يوم الأربعاء 28 حزيران.
Advertisement

ويقدر أن قطر الكويكب يصل إلى نحو 160 مترا، وهو أكبر من كل من عين لندن وبيغ بن، وسيقترب من الأرض بمقدار 3.3 مليون كيلومتر.

وعند السفر بسرعة 11.8 كيلومترا في الثانية، سيتحرك بسرعة تقارب 34 ضعف سرعة الصوت.

وصنف علماء الفلك الكويكب على أنه كائن قريب من الأرض و"يحتمل أن يكون خطيرا" لأنه سيمر على بعد 7.5 مليون كيلومتر من كوكبنا. ومع ذلك ، فإنه لا يشكل أي تهديد للحياة على الأرض.

وهذا يعني أنه أبعد بنحو 19 ضعف المسافة بين الأرض والقمر. لذلك من الآمن أن نقول إنه على الرغم من حجمه، فإن الكويكب 2013 WV44 لا يسبب أي ضرر. (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-06-27
14:00 | 2023-06-27
11:00 | 2023-06-27
08:20 | 2023-06-27
05:00 | 2023-06-27
02:00 | 2023-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website