Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديثات مهمّة على "إنستغرام" و"فيسبوك"... هكذا ستُساعد المراهقين خلال الليل

Lebanon 24
27-06-2023 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1081920-638234762868893131.jpg
Doc-P-1081920-638234762868893131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كم منا يتجهون إلى هواتفهم بشكل سريع عندما يشعرون بالأرق، لتزداد معاناتهم مع الوقوع في النوم أكثر فأكثر؟ لهذا السبب عملت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام، على إطلاق تحديثات جديدة لمساعدة المراهقين على إدارة وقتهم أثناء استخدام التطبيقين، ومنح البالغين الفرصة لإمضاء وقت أطول بعيدا عن هواتفهم.
Advertisement

وأوضحت "ميتا" أن "تصميم هذه التحديثات تم لمساعدة المراهقين على الشعور بالقدرة على التحكم في تجاربهم عبر الإنترنت، ومساعدة الآباء على الشعور بأنهم مجهزون لدعم أبنائهم المراهقين".

ومن خلال التحديث الجديد، سيتلقى المراهقون إشعارا إذا أمضوا فترة طويلة على فيسبوك.
وسيرى المراهقون إشعارا عندما يقضون 20 دقيقة على فيسبوك، يطالبهم بأخذ بعض الوقت بعيدا عن التطبيق، وتعيين حدود زمنية يومية.
وعلى إنستغرام، سيتلقون تنبيها إذا اكتشف التطبيق أنهم مستمرون في مشاهدة "الريلز" خلال الليل.
وتأتي الميزات الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق "وضع الهدوء" على إنستغرام، وهي ميزة تشجع المستخدمين على وضع "حدود" مع أصدقائهم ومتابعيهم.
ويقوم "وضع الهدوء" بكتم الإشعارات، وإرسال ردود تلقائية إلى الرسائل المباشرة (DMs).

ومن خلال هذا الوضع، تتم إضافة حالة "في الوضع الصامت" أسفل أسماء الملفات الشخصية على إنستغرام، مصحوبة برمز هلال صغير ليراه الآخرون.
 
ويمكن لمستخدمي إنستغرام تشغيل وإيقاف "وضع الهدوء" عبر إعدادات التطبيق، واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائيا.
وسيتلقى المستخدمون أيضا مطالبة فورية تسأل عما إذا كانوا يريدون تشغيل "وضع الهدوء" بعد أن يقضوا "عدة دقائق" في تصفح إنستغرام خلال الليل، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-06-27
14:00 | 2023-06-27
11:00 | 2023-06-27
08:00 | 2023-06-27
05:00 | 2023-06-27
02:00 | 2023-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website