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تكنولوجيا وعلوم

كأنها كعكة.. شاهدوا ماذا وجدت "ناسا" على سطح المريخ (صور)

Lebanon 24
29-06-2023 | 05:00
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عثرت يوم الجمعة الماضي مركبة Perseverance الجوّالة منذ أكثر من عامين على سطح المريخ والتابعة لوكالة "ناسا" الأميركية، على أغرب ما تم العثور عليه، وتم تصويره في الكوكب الأحمر حتى الآن.

ولم يجد علماء معهد SETI الناشط في ولاية كاليفورنيا بالبحث عن حياة خارج الأرض، تفسيرا لما ظهر بالصورة التي التقطتها العربة، سوى أن كويكبا صغير الحجم سقط على المريخ في زمن ما، وتحطم إلى قطع أصغر، ومنها الصخرة التي عثرت عليها المركبة.
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خبر الصخرة انتقل سريعا إلى مواقع التواصل ووسائل الإعلام، بعد أن وردت صورتها مرفقة بتغريدة كتبها القيّمون على حساب SETI بتويتر.
 
 
 
 
وظهرت الصخرة التي وصفها من شاهدها بأنها محيّرة وغريبة، في وسطها فتحة كبيرة تجعلها شبيهة بكعكة.

ويبدو أن نوع الصخرة ليس منتشرا بين صخور المريخ، فقد بدت للبعض بأنها قد تكون غنية بمعدن ما، لأنها لامعة في أحد أجزائها، وهذا كل المعروف عنها حتى الآن، الى أن يظهر جديد من NASA بشأنها.(العربية)

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