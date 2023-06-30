27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تطبيق خبيث ومزيف.. إحذروا الواتسآب الوردي!
Lebanon 24
30-06-2023
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت بين أوساط مستخدمي أندرويد نسخة مزيفة من تطبيق واتساب تُسمى "واتساب الوردي Pink WhatsApp"، وهي تحتوي على برمجيات خبيثة، بحسب ما كشفته شرطة الأمن السيبراني في مدينة مومباي الهندية.
وقد انتشر تطبيق "واتساب الوردي" المزيف عبر الترويج له على التطبيق الأصلي من خلال رسائل تزعم أنه نسخة جديدة من التطبيق الشهير بتصميم مختلف، مع إرفاق رابط للتحميل من مواقع مشبوهة وليس متجر غوغل بلاي.
Advertisement
وبحسب التغريدات التي نشرتها شرطة مومباي عبر تويتر، فإن التطبيق ما هو إلا نسخة معدّلة من واتساب تظهر فيها الواجهة باللون الوردي خلافًا للشكل التقليدي للتطبيق في أندرويد، كما تعرض إعلانات مزعجة عند الاستخدام.
وفي الخلفية، يثبت التطبيق المزيف برمجيات خبيثة على جهاز الضحية من شأنها السماح للمخترقين بالوصول إلى بيانات شخصية ومعلومات حساسة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.
ويتبع التطبيق الخبيث استراتيجية شهيرة للانتشار واستهداف المزيد من المستخدمين عبر إرسال رسائل جذابة مرفقة برابط التحميل إلى جهات الاتصال الموجودة في جهاز الضحية من أجل حثهم على تحميل التطبيق، وهكذا تجري عملية استهداف المزيد من الضحايا مجددًا.
وللحماية من مثل هذه التطبيقات، يُنصح بعدم تحميل أية تطبيقات أو تحديثات على أجهزة أندرويد إلا من متجر جوجل بلاي الرسمي. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
Lebanon 24
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
09:43 | 2023-06-29
29/06/2023 09:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. إكتشفوا ماذا جرى خلال يومين!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. إكتشفوا ماذا جرى خلال يومين!
14:27 | 2023-06-29
29/06/2023 02:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني
08:08 | 2023-06-29
29/06/2023 08:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ خطير على طريق المطار وفيديو يرصدهُ.. شاهدوه!
Lebanon 24
مشهدٌ خطير على طريق المطار وفيديو يرصدهُ.. شاهدوه!
13:31 | 2023-06-29
29/06/2023 01:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
01:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-06-30
تطبيق جديد للهواتف يمكنه حساب السعرات الحرارية.. تعرفوا إليه
05:00 | 2023-06-30
تطوير هوائيات مميزة لشبكات G5 .. هذا ما تعتزم روسيا القيام به
02:41 | 2023-06-30
حتى الآن.. ماذا نعرف عن آيفون 15؟
02:00 | 2023-06-30
شركة تُطلق اليوم رحلتها التجارية الأولى إلى الفضاء.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2023-06-29
"آبل" ترفع أسعار خدمات "iCloud"
16:00 | 2023-06-29
أيهما أطول... الأمازون أم النيل؟
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
30/06/2023 15:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
30/06/2023 15:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
30/06/2023 15:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact