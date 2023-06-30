24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
عمرها 2500 عام... علماء يسعون لإنقاذ حطام سفينة فينيقية
Lebanon 24
30-06-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت مجموعة من علماء الآثار الإسبان مخططات تفصيلية لحطام سفينة فينيقية، عمرها 2500 عام، للمساعدة في إيجاد أفضل السبل لاستعادته من البحر قبل أن تدمره إحدى العواصف إلى الأبد.
وتعد السفينة "ماثارون الثانية"، البالغ طولها 8 أمتار، قطعة فريدة تبرز الهندسة البحرية القديمة، وسميت بذلك نسبة إلى بلدية ماثارون الواقعة بمنطقة مرسية جنوب شرقي إسبانيا حيث عُثر عليها قبالة الشاطئ.
Advertisement
وغاص 9 خبراء من جامعة فالنسيا 560 ساعة على مدى أكثر من أسبوعين في يونيو لتسجيل جميع التصدعات والشقوق في السفينة التي تبعد 60 مترا عن شاطئ بلايا دي لا إسلا في ماثارون.
وفي وقت لاحق من هذا العام، سيوصي الخبراء بكيفية حماية الحطام واستعادته ربما في الصيف المقبل.
وقال عالم الآثار كارلوس دي خوان، من معهد علم الآثار البحرية بجامعة فالنسيا، إنه يمكن استخراج قطع الحطام، كل على حدة، وفقا للتصدعات الموجودة ثم إعادة تجميعها خارج المياه.
وأضاف لرويترز "الأفضل إنقاذ السفينة وترميمها وعرضها في متحف ليستمتع بها الجمهور بدلا من القلق في كل مرة تهب فيها عاصفة كبيرة". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
01:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ليليان نمري تتفاجأ بفاتورة المطعم.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ليليان نمري تتفاجأ بفاتورة المطعم.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
02:48 | 2023-06-30
30/06/2023 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. شاهدوا آخر ظهور لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. شاهدوا آخر ظهور لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
02:00 | 2023-06-30
30/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟
00:23 | 2023-06-30
30/06/2023 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
11:34 | 2023-06-30
30/06/2023 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-06-30
بعد حادثة "تيتان" المروّعة... ماذا يحدث لبقايا البشر في البحر؟
11:00 | 2023-06-30
كم تبلغ قيمة "آبل" السوقيّة؟
08:00 | 2023-06-30
تطبيق جديد للهواتف يمكنه حساب السعرات الحرارية.. تعرفوا إليه
05:00 | 2023-06-30
تطوير هوائيات مميزة لشبكات G5 .. هذا ما تعتزم روسيا القيام به
04:29 | 2023-06-30
تطبيق خبيث ومزيف.. إحذروا الواتسآب الوردي!
02:41 | 2023-06-30
حتى الآن.. ماذا نعرف عن آيفون 15؟
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
30/06/2023 23:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
30/06/2023 23:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
30/06/2023 23:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact