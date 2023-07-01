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تكنولوجيا وعلوم

ستحصل على مواصفات ممتازة.. آبل تستعد لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية

Lebanon 24
01-07-2023 | 02:00
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون تقنية، أن شركة آبل ستكشف عن جيل جديد من ساعاتها الذكية هذا العام.
 
وتبعا لأحدث التسريبات، فإن آبل ستكشف عن عدة نماذج من ساعاتها الذكية، بما فيها نماذج Ultra التي ستحصل على مواصفات ممتازة.
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وستحصل الساعات على معالجات جديدة مطورة عن معالجات A15، ستمنحها أداءا سريعا واستهلاكا أقل لشحن البطارية.

ومن المتوقع ان تحصل ساعات Apple Watch الجديدة على أحدث تقنيات البلوتوث التي تؤمن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية بشكل ممتاز وتوفر لها نقلا سريعا للبيانات.

وشتبه الساعات الجديدة من حيث الشكل الخارجي، ساعات Apple Watch التي ظهرت العام الماضي، لكنها ستحصل على تعديلات داخلية تجعل بطاريتها تعمل لفترة أطول كما ستجهز ببرمجيات وتقنيات إضافية توسع قدراتها في مراقبة صحة المستخدم ولياقته البدنية.

ومن المفترض أن تكشف آبل عن ساعاتها الذكية، خريف العام الجاري خلال مؤتمر تقني ستستعرض فيه أيضا مجموعة من الهواتف والأجهزة الذكية الجديدة. (روسيا اليوم)
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